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Amasya'da 11 okulda 162 veliye trafik güvenliği eğitimi verildi

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Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Ebeveynlere Yönelik Trafik Güvenliği Eğitimleri' projesi kapsamında okullarda velilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi veriyor. Bugüne kadar 11 okulda 162 veliye ulaşılırken, Fatih İlkokulunda velilere uygulamalı eğitim düzenlendi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Ebeveynlere Yönelik Trafik Güvenliği Eğitimleri" projesi kapsamında kent genelindeki okullarda öğrenci velilerine teorik ve uygulamalı trafik eğitimi veriliyor.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarını önlemek ve çocukların trafik güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla 2026-2027 eğitim öğretim döneminde çalışma başlattı.

Proje kapsamında bugüne kadar 11 okulda 162 veliye ulaşılarak birebir eğitim gerçekleştirildi.

Son olarak Fatih İlkokulunda velilerle bir araya gelen trafik polisleri, sınıfta verdikleri teorik bilginin ardından okul bahçesinde uygulamalı eğitim düzenledi.

Eğitimde, trafikte yapılan temel hatalar ile yaya geçidinin doğru ve yanlış kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Yasemin Karaca, anne ve babaların çocukları için trafik ortamındaki en önemli rol modeller olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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