Haberler

Amasya'da 10. Etkili Hutbe Sunumu Yarışması Türkiye Finali yapıldı

Amasya'da 10. Etkili Hutbe Sunumu Yarışması Türkiye Finali yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen 10. Etkili Hutbe Sunumu Yarışması Türkiye Finali, Amasya'da gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen 10. Etkili Hutbe Sunumu Yarışması Türkiye Finali, Amasya'da gerçekleştirildi.

Amasya Valisi Önder Bakan, Sultan II. Bayezid Camisi'ndeki yarışmada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yaptığı konuşmada, 10 bölgeden yarışmaya katılanlara başarı diledi.

Yarışma Komisyonu Başkanı Turgut Erhan, usul ve esaslar ile değerlendirme kriterleri konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Bölgelerinde birinci olan din görevlilerinin yer aldığı yarışmada katılımcılar, kura yöntemiyle belirlenen hutbeleri sundu. Yarışmacılar, etkili hitabet, konuya hakimiyet, üslup ve sunum becerileri açısından değerlendirildi.

Yarışma sonucunda Kayseri'den Yusuf Say birinci, Bursa'dan Adem Çiftçi ikinci, İstanbul'dan Furkan Demirci üçüncü oldu.

Program, dereceye giren din görevlilerine ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
Ekrem İmamoğlu'na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası! Siyasi yasak kararı da verildi

İmamoğlu bir davadan daha ceza aldı! Siyasi yasak da çıktı
Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı

Ev sahibi çifti öldüren caninin ilk ifadesi: Bana durmadan...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Petrol piyasası alev aldı! Benzine gece yarısı zam geliyor

Piyasalar alev aldı, yeni zam göründü! Rakam cep yakacak
Cezaevinde yasak aşk skandalı! Gardiyanın gizli görüntüleri ortaya çıktı

Cezaevinde yasak aşk! Gardiyanın müstehcen görüntüleri ortaya çıktı
Özel'den Erdoğan'ın seçimle ilgili sözlerine yanıt

Özel'den Erdoğan'ın seçimle ilgili sözlerine yanıt
Anne ve babalar dikkat! Çocuklar için risk taşıyan oyuncak piyasadan toplatılıyor

Çocuğunuzdan uzak tutun! Bakanlık piyasadan toplatmaya başladı
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler! Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları

İlişkiye girdiği kadınların itirafları Başkan Çiçek'i zora sokacak
Üniversiteli kızlar, kaldıkları otelde yan odadan gelen sesleri duyunca şoke oldu

Üniversiteli kızlar, yan odadan gelen sesleri duyunca şoke oldu
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı

3 ilde okulları kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığında yakalandılar