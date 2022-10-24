Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'den istifa sorusuna yanıt: Bir şey diyemeyeceğim

Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 madencimizin hayatını kaybettiği facianın üzerinden 9 gün geçmesine rağmen ilgili kurumlardaki yetkililerin görevlerine devam etmesi kamuoyunda tepkilere neden olurken, Amasra Taşkömürü İşletme Müessese (ATİM) Müdürü Cihat Özdemir "41 madenci yaşamını yitirdi istifa etmeyi düşünüyor musunuz" sorumuza ise "Şu anda bir şey diyemeyeceğim. Sağ olun" yanıtını verdi.

Bartın Amasra'da Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı maden ocağında 14 Ekim günü meydana gelen faciada 41 madencimiz hayatını kaybetti. Facianın üzerinden 9 gün geçmesine karşın yetkililer görevlerine devam ediyor.

"BEN ŞU ANDA TOPLANTI HALİNDEYİM, YOĞUNUM"

Amasra'daki facianın ardından ilk kez konuşan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, "Ben şu anda toplantı halindeyim. Yoğunum. Teşekkür ederim. Sağ olun" dedi.

İSTİFA SORUSUNA YANIT: ŞU ANDA BİR ŞEY DİYEMEYECEĞİM

Amasra Taşkömürü İşletme Müessese (ATİM) Müdürü Cihat Özdemir ise "Şu anda meşgulüz" diye konuştu. Özdemir, "41 madenci yaşamını yitirdi istifa etmeyi düşünüyor musunuz" sorumuza ise "Şu anda bir şey diyemeyeceğim. Sağ olun" yanıtını verdi.

MADENCİ YAKINLARI PATLAMADA İHMAL OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre faciada yaşamını yitiren Rahman Özçelik'in ablası, "Kardeşim 10-15 gün önce 'Burada gaz kaçağı var' demiş. 'Bizi yakında patlatacaklar' demiş. Nasıl ihmal oldu?", Şaban Yıldırım'ın eşi, "İhmal var, yüzde 100 ihmal var. 'Metan gazı var gibi gözüküyor' diyordu", Soner Ak'ın eşi, "'Gaz kokusu çok var' diyordu, 'Ama yapacak bir şey yok' diyordu. Şef, 'Bize kömür lazım, sizin keyfiniz lazım değil' demiş" diyerek patlamada ihmal olduğunu belirtmişti.