Amasra Maden Faciası Davası İkinci Duruşması Başladı

BARTIN'ın Amasra ilçesindeki maden faciasına ilişkin 7'si tutuklu, 23 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı. Bugünkü duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklardan 15'inin savunmaları alınmaya başlanacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde geçen yıl 14 Ekim'de, 43 işçinin hayatını kaybettiği, 10 işçinin de yaralandığı patlama sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, müdür yardımcısı Salih Atmaca, işletme müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu, başmühendis Mehmet Tural, emniyet mühendisi Şahan Kahraman, maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş tutuklandı, 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Faciaya ilişkin savcılığın hazırladığı 195 sayfalık iddianame, Bartın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Duruşmanın 2'nci duruşması da görülmeye başlandı. Bartın Adliyesi'nin giriş katında oluşturulan duruşma salonunu etrafında polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Bugünkü duruşmada, tutuksuz 16 sanıktan 15'inin savunmaları alınmaya başlanacak.