Limanda balıkçıların kavgası kamerada

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, limanda balıkçılar arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde ilçedeki Büyük Liman mevkisinde meydana geldi. Limanda balık tutan kişi, diğer balık tutan kişiye selam verdi ancak karşılık alamadı. Taraflar arasında bu nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Sopa, yumruk ve tekmeli kavga, limanda balık tutan diğer balıkçıların araya girmesiyle sonlandırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis, birbirinden şikayetçi olan 2 kişiyi işlemleri için karakola götürdü. Kavga anı, cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı