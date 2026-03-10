Haberler

Limanda balıkçıların kavgası kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'ın Amasra ilçesindeki limanda balıkçılar arasında çıkan kavga, cep telefonuyla kaydedildi. Selam vermeme nedeniyle başlayan tartışma, sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Polis olaya müdahale etti ve iki kişiyi karakola götürdü.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, limanda balıkçılar arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde ilçedeki Büyük Liman mevkisinde meydana geldi. Limanda balık tutan kişi, diğer balık tutan kişiye selam verdi ancak karşılık alamadı. Taraflar arasında bu nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Sopa, yumruk ve tekmeli kavga, limanda balık tutan diğer balıkçıların araya girmesiyle sonlandırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis, birbirinden şikayetçi olan 2 kişiyi işlemleri için karakola götürdü. Kavga anı, cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor

Savaşta rota değişti! Hedef o ülke
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni lider için olay yorum: Dünya babasının dönemini özleyecek

"Dünya babasının dönemini özleyecek"
Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor

İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Kim Kardashian'dan yıllar sonra gelen itiraf: Bir erkeğin nasıl olması gerektiğinin tam tanımı

O isim için "Bir erkeğin tam tanımı" dedi
Genetik bozukluğu kazanç kapısı yaptı

Bunu görmek için para veriyorlar
Yeni lider için olay yorum: Dünya babasının dönemini özleyecek

"Dünya babasının dönemini özleyecek"
Kendi takımına bahis oynayan 2 futbolcuya ömür boyu men

Kendi takımına bahis oynamanın bedeli çok ama çok ağır oldu

Böylesi görülmedi! Ülkede internet 240 saattir kesik

Böylesi görülmedi! Ülkede 240 saattir internet yok