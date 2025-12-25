Haberler

Amasra'da kuvvetli rüzgar; dalga boyu 3 metreyi buldu

Amasra'da kuvvetli rüzgar; dalga boyu 3 metreyi buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'ın Amasra ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 3 metreye kadar yükseldi. Polis ve sahil güvenlik ekipleri, vatandaşları liman bölgesinde fırtınaya karşı uyardı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 3 metreye ulaştı, ilçede polis ekipleri liman bölgesinde vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Amasra'da, kuvvetli rüzgar etkili oldu. İlçede hava sıcaklığı 8 derece olarak ölçülürken, kuzey doğu yönünden hızı saatte 50 kilometreyi bulan rüzgar da etkisini gösterdi. Rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Amasra Büyük Liman'da beton bloklara çarpan dalgaların boyu 3 metreyi buldu. Vatandaşlar, limana gelip, cep telefonlarıyla dalgaları görüntüledi.

TEKNELER KARADENİZ'E AÇILAMADI

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri de teknelerin zarar görmemesi için önlem aldı. Karadeniz'de balıkçılık yapan tekneler fırtına nedeniyle denize açılmazken, limana demirledi. Polis ekipleri de büyük liman mevkisinde devriye atarak vatandaşlara fırtınaya karşı uyarılarda bulundu. Boztepe ile Kaleiçi mahallelerini birbirine bağlayan Kemere Köprüsü mevkisinde de rüzgar etkili oldu. Diğer yandan Amasra Belediyesi, anons yapıp kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sadettin Saran, adliyeye sevk edildi

Geceyi gözaltında geçiren Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Galatasaray'da ilk ayrılık kesinleşti: Onunla vedalaşıyoruz

Galatasaray'da ilk ayrılık kesinleşti: Onunla vedalaşıyoruz
Cezaevinde darbedilen Tuğyan'la ilgili kan donduran iddia! 'Torununu organ mafyasına satarım' demiş

Kan donduran bir iddia daha! "Torununu organ mafyasına satarım" demiş
Cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu

Cami tuvaletinde korkunç olay! Görür görmez polisi aradı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Dev otomobil markası en ucuz modelini rafa kaldırıyor

Dünyaca ünlü otomobil markası en ucuz modelini rafa kaldırıyor
Muğla'da jandarmadan büyük baskın: 1 ton sahte içki piyasaya sürülmeden ele geçirildi

Damacanalara doldurmuşlar, piyasaya sürülmeden yakalandı