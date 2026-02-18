Amasra'da rüzgar; dalga boyu 2 metreye ulaştı

Haberler


Bartın'ın Amasra ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 2 metreye ulaştı. Polis ve belediye, vatandaşları rüzgar konusunda uyararak önlemler aldı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 2 metreye ulaştı. İlçede polis ekipleri liman bölgesinde vatandaşları uyarırken, belediye anons yaparak uyarı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Amasra'da kuvvetli rüzgar etkili oldu. İlçede hava sıcaklığı 7 derece olarak ölçülürken, kuzeydoğu yönünden hızı saatte 60 kilometreyi bulan rüzgar da etkisini gösterdi. Rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Amasra Küçük Liman'da restoranların beton duvarlarına çarpan dalgaların boyu 2 metreyi buldu. Vatandaşlar, limana gelip cep telefonlarıyla dalgaları görüntüledi.

TEKNELER KARADENİZ'E AÇILAMADI

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri de teknelerin zarar görmemesi için önlem aldı. Karadeniz'de balıkçılık yapan tekneler, rüzgar nedeniyle denize açılmazken, limana demirledi. Polis ekipleri de Büyük Liman mevkisinde devriye atarak vatandaşlara rüzgara karşı uyarılarda bulundu. Boztepe ile Kaleiçi mahallelerini birbirine bağlayan Kemere Köprüsü mevkisinde de rüzgar etkili oldu. Diğer yandan Amasra Belediyesi, anons yapıp kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
