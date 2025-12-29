Haberler

Amasra'da dalga yüksekliği 8 metreye ulaştı, tekneler limana demirledi

Amasra'da dalga yüksekliği 8 metreye ulaştı, tekneler limana demirledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'ın Amasra ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri limana demirlerken, dalgaların yüksekliği 8 metreye ulaştı. TPAO'ya ait lojistik destek gemileri de limana çekildi. Meteoroloji uyarılarının ardından sahil güvenlik önlemlerini artırdı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri limana çekildi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait 2 lojistik destek gemisi limana demirledi. Küçük limanda dalga yüksekliği 8 metreye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kuvvetli fırtına' uyarısının sonrasında kentte rüzgarın hızı 90 kilometreye ulaştı. Amasra Küçük Liman'da duvarlara çarpan dalgaların boyu yaklaşık 8 metreyi buldu. Karadeniz'de seyir halindeki balıkçı tekneleri büyük limana demirledi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos Vadi Projesi'nde görev yapan doğal gaz aramalarında görevli 'Osman Bey' ve 'Hakan İlhan' lojistik destek gemileri, Amasra Büyük Limanı'na çekildi. Amasra Küçük Liman'da dalgalar limana kadar ilerledi. Dalgalar otoparktaki kaldırım taşlarının da yerinden sökülmesine sebep oldu. Polis ekipleri şerit çekip, liman bölgesini yaya geçişine kapattı.

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri de teknelerin zarar görmemesi için önlem aldı. Karadeniz'de balıkçılık yapan tekneler, fırtına nedeniyle denize açılmayıp limana demirledi. Polis ekipleri de büyük liman mevkisinde devriye atarak vatandaşlara fırtına için uyarılarda bulundu. Boztepe ile Kaleiçi mahallelerini birbirine bağlayan Kemere Köprüsü mevkisinde de rüzgar etkili oldu.

Öte yandan Amasra Belediyesi, anons yapıp kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi

Günlerdir gözaltındaki Erden Timur ve 25 kişi hakkında yeni gelişme
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı, 7 polis yaralandı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı! Çatışma saatlerdir sürüyor
Yalova'da son durum: Okullarda eğitime ara verildi, bölgede elektrik ve doğalgaz kesildi

Elektrik ve doğalgaz kesildi, bölgedeki okullarda eğitime ara verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Fenerbahçe'den istediği isim taraftarı çıldırtacak
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı şaşkınlık yarattı

'Kim Milyoner Olmak İster'de şok eden anlar! İlk soruda elendi
Suriye paradan iki sıfır atıldı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Komşu ülke paradan iki sıfır attı! Yeni banknotlar tedavüle girdi
Lemina'yı yıkan, Galatasaray taraftarını sevindiren gelişme

Lemina'yı yıkan, taraftarı sevindiren gelişme
Samsunspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Fenerbahçe'den istediği isim taraftarı çıldırtacak
Herkes sattı, o direndi! Betonun ortasında bakın ne yapıyor

Herkes sattı, o direndi! Betonun ortasında bakın ne yapıyor
Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü

Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü