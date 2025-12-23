Bartın'da kumar oynayan 8 kişiye 73 bin 976 lira para cezası verildi
Bartın'ın Amasra ilçesinde bir kahvehanede kumar oynayan 8 kişiye toplamda 73 bin 976 lira ceza uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptııkları operasyonla kumar oynandığını tespit etti ve bazı malzemelere el koydu.
Bartın'ın Amasra ilçesinde bir kahvehanede kumar oynayan 8 kişiye 73 bin 976 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynandığı bilgisi üzerine bir kahvehaneye operasyon düzenledi.
Yapılan denetimde kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye 73 bin 976 lira ceza kesildi. Kumarda kullanıldığı değerlendirilen 1 zar ve 24 bin 825 lira ele geçirildi.
İşyeri sahibi ve işletmeci hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel