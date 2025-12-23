Haberler

Bartın'da kumar oynayan 8 kişiye 73 bin 976 lira para cezası verildi

Bartın'ın Amasra ilçesinde bir kahvehanede kumar oynayan 8 kişiye toplamda 73 bin 976 lira ceza uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptııkları operasyonla kumar oynandığını tespit etti ve bazı malzemelere el koydu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynandığı bilgisi üzerine bir kahvehaneye operasyon düzenledi.

Yapılan denetimde kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye 73 bin 976 lira ceza kesildi. Kumarda kullanıldığı değerlendirilen 1 zar ve 24 bin 825 lira ele geçirildi.

İşyeri sahibi ve işletmeci hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
