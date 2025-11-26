Amasra'da İnşaat Alanında Göçük, Apartman Sakinleri Tahliye Edildi

Bartın'ın Amasra ilçesinde inşaat alanında gece saatlerinde yaşanan göçük nedeniyle yan apartmanın sakinleri tahliye edildi.

Kaleşah Mahallesi Çeşm-i Cihan Sokak'ta bulunan Koru Evleri mevkisindeki inşaat alanında iş makinelerinin çalıştığı sırada çökme meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çökmenin meydana geldiği zemine bitişik olan ve 20 dairenin bulunduğu apartmanda yaşayan 32 kişi tahliye edildi. Tahliye edilenler, ilçedeki öğretmen evi ve polis evi gibi sosyal tesislere yönlendirildi.

Yapılan incelemelerde kaya kütlesinin ayrılıp koptuğu belirlendi.

İnşaat çalışmasının durdurulduğu olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken tahliye edilen apartman girişine de şerit çekildi.

Ekipler alanda inceleme yaptı

Göçük alanında İl Özel İdaresi jeoloji ve jeoteknik mühendisleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD ekipleri zemin, yapı denetim firmasının gerekli denetimleri yapıp yapmadığıyla ilgili incelemede bulundu.

İnceleme sonrası gerekli değerlendirmelerin ardından tahliye edilen apartmanın durumuyla ilgili karar verilecek.

Öte yandan, göçüğün meydana geldiği alanda iş makineleri ve kamyonlarla dolgu çalışmasına başlandı.

Çalışmanın ardından fore kazık çakılarak kopan kaya kütlesinin arasına beton enjeksiyonu yapılacağı, dolgu ve beton enjeksiyon çalışmaları tamamlanıncaya kadar apartmanda ikamete izin verilmeyeceği bildirildi.

Ekipler, olası göçük riskine karşı çevrede araç ve yaya trafiğini önlemek için yola şerit çekti.

