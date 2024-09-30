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Amasra'da Fırtına Uyarısı: Balıkçı Tekneleri Limana Çekildi

Amasra'da Fırtına Uyarısı: Balıkçı Tekneleri Limana Çekildi
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Bartın'ın Amasra ilçesinde meteorolojinin fırtına uyarısı sonrası balıkçı tekneleri limana çekildi. TPAO'ya ait Sismik Araştırma Gemisi de tedbir amaçlı demirledi. Amasra Belediyesi ve Sahil Güvenlik, vatandaşları fırtınaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde meteorolojinin fırtına uyarısı sonrası balıkçı tekneleri, limana çekilirken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait Sismik Araştırma Gemisi de tedbir amaçlı limana demirledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz'de denizlerde fırtına uyarısı sonrası birçok balıkçı teknesi tedbir amaçlı limana çekildi. Balıkçılar, tekneleri hasar görmemesi için limana bağladıkları halatları sağlamlaştırdı. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'Filyos Vadisi Projesi' kapsamında doğal gaz araması çalışmalarında görevli 'Oruç Reis' isimli Sismik Araştırma Gemisi ve bir kuru yük gemisi de Amasra Büyük Limanı'na demirledi.

Amasra Belediyesi, anons yaparak kuvvetli fırtınaya karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, teknelerin zarar görmemesi için gereken önlemlerin alındığını bildirdi.

Balıkçıların beklenen fırtına sonrası 3 Ekim Perşembe günü denize açılacakları öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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