33 şüphelinin tutuklandığı cinsel istismar soruşturmasında, çocuğun annesi de tutuklandı

Bartın'ın Amasra ilçesinde 13 yaşındaki G.Ö.'ye yönelik cinsel istismar soruşturması kapsamında 33 şüpheli tutuklandı, anne T.Ö. ise 'Aile yükümlülüğünü ihlal' ve 'Suç delillerini gizleme' suçlamalarıyla tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Amasra ilçesinde G.Ö.'ye yönelik cinsel istismar soruşturması kapsamında 33 şüpheli tutuklanmış, 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. G.Ö.'nün annesi T.Ö. de soruşturma kapsamında bugün gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen T.Ö., 'Aile yükümlülüğünü ihlal' ile 'Suç delillerini gizleme ve yok etme' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mağdur kız G.Ö.'nün ise devlet korumasına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bolu Belediyesine yönelik soruşturmada iddianame tamamlandı

CHP'li Belediye Başkanı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRaşan Can:

İnşallah bu çocuk her şeyi atlatır ve devletin koruması altında rahat bir ortamda yaşar.

Haber YorumlarıYunus Aydın:

Bu haberi okurken çok öfkelendim! Bir çocuğu korumak ve güvende tutmak annenin en temel göreviyken bu nasıl olabilir! Anne olarak ben bunu anlayamıyorum, çocuğun güvenliğinden önce başka şeyler mi önemliydi! Hukuk sistemi bu konuda son derece doğru hareket etmiş ve annesi da cezalandırılmış olmalı!

Haber YorumlarıCem Özgür Akpınar:

Annesi de tutuklanmış demek ki çocuğu korumak yerine suçluları korumuş vay be bu ne zihniyet yahu hukuk devleti olarak çok acı bir tablo

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

