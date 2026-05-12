33 şüphelinin tutuklandığı cinsel istismar soruşturmasında, çocuğun annesi de tutuklandı

BARTIN'ın Amasra ilçesinde yaşayan G.Ö. (13) isimli kız çocuğuna yönelik 33 şüphelinin tutuklandığı 'cinsel istismar' soruşturması kapsamında çocuğun annesi T.Ö. de 'Aile yükümlülüğünü ihlal' ve 'Suç delillerini gizleme ve yok etme' suçlamasıyla tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Amasra ilçesinde G.Ö.'ye yönelik cinsel istismar soruşturması kapsamında 33 şüpheli tutuklanmış, 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. G.Ö.'nün annesi T.Ö. de soruşturma kapsamında bugün gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen T.Ö., 'Aile yükümlülüğünü ihlal' ile 'Suç delillerini gizleme ve yok etme' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mağdur kız G.Ö.'nün ise devlet korumasına alındığı öğrenildi.

