Alzheimer Hastası Ramazan Batur'un Kayboluşunun Üzerine 53 Gün Geçti

Alzheimer Hastası Ramazan Batur'un Kayboluşunun Üzerine 53 Gün Geçti
Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Ramazan Batur'u arama çalışmaları 53. gününe girdi. Ailesi, babalarının kaybolduğuna dair üzüntülerini dile getirerek yardım çağrısında bulundu.

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Ramazan Batur'u (83) arama çalışmaları, 53'üncü günde sürüyor. Kızı Nurcan Batur, "Geceleri uykusuz, gündüzleri çaresiziz. Babam köyden uzaklaşmış ve şu an 81 ilin herhangi bir yerinde olabilir" dedi.

Alzheimer hastası Ramazan Batur, 17 Eylül'de saat 15.00 sıralarında Kurtalan ilçesi Karabağ köyündeki evinden ayrıldı ve dönmedi. Ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. 125 kilometrekare alandan fazla bölgede AFAD koordinesinde jandarma, Kızılay, İHH, Umut Kervanı, Eruh Arama ve Kurtarma ekibi ve Hak Arama Kurtarma ekipleri ile vatandaşların katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Aramalarda iz takip köpeği, AFAD Genel Merkezi'nden gönderilen insansız termal hava aracı ve zırhlı araç gözetleme sistemleri kullanıldı. Ancak bugüne kadar Batur'a ait herhangi bir ize rastlanmadı. Batur'u arama çalışmaları, 53'üncü gününde jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

'BABAMI BULMAMIZA YARDIMCI OLUN'

Ramazan Batur'un kızı Nurcan Batur, yardım çağrısında bulunarak, "Bütün çabalara rağmen hala babam bulunamadı. Arama çalışmaları 30'uncu günden itibaren sadece jandarma tarafından yürütülmektedir. Herhangi bir kamera olsaydı bugün babam çoktan bulunmuş olabilirdi. Geceleri uykusuz, gündüzleri çaresiziz. Babam köyden uzaklaşmış ve şu an 81 ilin herhangi bir yerinde olabilir. 83 yaşında Alzheimer hastası, başında takke, elinde bastonla, kulakları ağır işiten bir insan. O yaştaki bütün yaşlılar hemen hemen aynı profilde olduğu için babamın diğer yaşlılardan farklı olarak sağ el bileğinde hançer dövmesi bulunmaktadır. Yetkililere, güvenlik birimlerine, kamuoyuna sesleniyorum. Lütfen bu olayı unutmayın. Lütfen bu çağrımızı paylaşın. Babamızın başına ne geldiğini bilmek istiyoruz. Babamız sağ salim bulmak istiyoruz. Gören, duyan, bilen varsa lütfen en yakın karakola veya bizimle iletişime geçsin. Lütfen bu çağrımı yayın. Babamı bulmamıza yardımcı olun" diye konuştu.

