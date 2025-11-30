Haberler

Alzheimer Hastası Mustafa Abi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Mustafa Abi'nin bulunması için sürdürülen arama çalışmaları 3. günde de devam ediyor. AFAD koordinesinde pek çok ekip ve gönüllüler, Evciler Mahallesi çevresinde ve Nilüfer Çayı'nda arama yapıyor.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan alzheimer hastası Mustafa Abi'nin (80) bulunması için başlatılan arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kaybolan alzheimer hastası Mustafa Abi'nin bulunması için başlatılan arama çalışmaları 3 gündür sürüyor. Evciler Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Abi'yi bulmak amacıyla AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda çok sayıda ekip yer alıyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT, İHH, NAK, ANDA, İyilikte Buluşan Afet Gönüllüleri (İBAG), Mudanya Arama Kurtarma (MAK), Mudanya 911 Arama Kurtarma, Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri, Yıldırım Belediyesi Afet İşleri, Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma, Çelebi Arama Kurtarma, İnegöl Doğal Afetler Kurtarma Derneği (İNDAK),Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) ve birçok gönüllü ekip çalışmalara destek veriyor. Ekipler, mahalle merkezi ve çevresinde yaklaşık 5 kilometrelik alanda havadan ve karadan arama tarama faaliyeti yürütürken, Evciler Mahallesi yakınından geçen Nilüfer Çayı'nda da botlarla arama gerçekleştiriyor. Jandarmaya bağlı iz takip köpekleri de çalışmalara dahil edildi. Zaman zaman etkili olan yağışa rağmen, ekipler gece gündüz dönüşümlü şekilde sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan akşam saatlerinde bölgede bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen kıyafet bulunması üzerine, söz konusu eşyalar Mustafa Abi'nin eşi Ayla Abi'ye gösterildi. Yapılan kontrolde kıyafetlerin Mustafa Abi'ye ait olmadığı belirlendi. Yetkililer, arama çalışmalarının yarın da aynı yoğunlukla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
