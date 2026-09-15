Alzheimer hastalığını bir anne-oğul hikayesi üzerinden anlatan "Sadan Hanım" 18 Eylülde sinemalarda

Yönetmen Göksel Gülensoy'un, aynı zamanda kayınvalidesi olan Sadan Ünüvar'ın alzheimer hastalığıyla mücadelesini dört yıl boyunca kayda alarak hazırladığı "Sadan Hanım" adlı belgesel film, 18 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak.

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü haftasında vizyona girecek film, alzheimer hastalığının bireyin hafızasında ve günlük yaşamında oluşturduğu değişimleri, hastanın ailesi üzerindeki etkileriyle birlikte ele alıyor.

Gülensoy, Sadan Hanım'ın günlük yaşamını 2015'ten itibaren dört yıl boyunca kamerayla takip etti. Hastalığın ilerleyişi boyunca yaşanan değişimler, aile ilişkileri ve gündelik hayattan kesitler, filmin gerçek görüntülerini oluşturdu.

Çekimler, Sadan Ünüvar'ın 2018'de vefat etmesiyle sona erdi.

140 saatten fazla kayıt alındı

Yapım sürecinde 140 saatin üzerinde görüntü kaydedilirken, ailenin arşivinde yer alan 8 milimetrelik görüntüler de filme dahil edildi.

Geçmişe ait aile görüntülerinin, Sadan Hanım'ın hastalığının ilerleyen dönemlerinde kaydedilen görüntülerle bir araya getirildiği yapımda, belgesel anlatımın yanı sıra dramatik canlandırmalara da yer verildi.

Sadan Hanım'ın gençlik yıllarını oyuncu Canan Ergüder'in canlandırdığı filmde, Serap Aksoy, Altuğ Yücel, Mansur Ark, Gökçe Ayçiçek, Ebru Nil Aydın ve Kenan Ece de rol aldı.

2014-2022 yıllarını kapsayan yapım sürecinin ardından ulusal ve uluslararası belgesel film festivallerinde gösterilen yapım, 8 ödüle layık görüldü. 85 dakika süren ve "dramatik destekli belgesel" türünde hazırlanan filmin yapımcılığını Neptün Ünüvar gerçekleştirdi.

Kaynak: AA