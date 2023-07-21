Altınpınar Limni Gölü üzerinde arama kurtarma eğitimi aldılar

Gümüşhane'de geleceğin arama kurtarma ekipleri profesyonellerden eğitim alarak yetişiyor

GÜMÜŞHANE Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri, Jandarma Arama Kurtarma ve Gümüşhane İtfaiyesi ekipleriyle birlikte Altınpınar Limni Gölü üzerine kurulan havai hatla sel ve su baskınlarında yapılacak müdahaleleri uygulamalı olarak öğrendi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine 15 kilometre uzaklıkta, etrafı sarıçam ormanları ile çevrili, civarındaki otantik yaylaları ve doğal güzellikleriyle görenleri büyüleyen Altınpınar Limni Gölü gerçeği aratmayan bir eğitime ev sahipliği yaptı. Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri ile gönüllü TUTSAK Timi (Turan Teşkilatı Sivil Arama Kurtarma) Altınpınar Limni Gölü'nde 4 gün kamp kurarak uygulamalı eğitim aldı. JAK, Gümüşhane İtfaiyesi ve Gümüşhane Üniversitesi işbirliğiyle yapılan eğitimlerde AYAY öğrencileri harita ve koordinat tespiti, iple tırmanış ve iniş, çığ araması gibi çalışmalar gerçekleştirdi. Eğitimlerin son gününde Ankara'dan özel olarak AYAY öğrencilerinin eğitimi için gelen JAK ekipleri su ve sel baskınlarında su birikintileri üzerinden halatla kurtarma eğitimleri verdi. İlk olarak öğrencilere ekipmanlar tanıtılarak Limni Gölü üzerine havai hat kuruldu. Kurulan hat üzerinde öğrenciler bütün güvenlik önlemleri alınarak arama kurtarma eğitimleri alırken hem mesleki tecrübe edindiler hem de heyecan dolu anlar yaşadılar.

"Öğrencilerin tamamı buraya gönüllü geldi"

Gerçekleştirilen eğitimlerin AYAY öğrencileri için çok büyük bir tecrübe olduğunu ifade eden Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Amiri Muhammet Aydın, "Eğitimlerimiz için Gümüşhane'nin doğa harikası olan Altınpınar Limni Gölü'ne geldik. 4 günlük bir kamp süremiz oldu. Kamp çadırlarımızı kurarak burada 3-4 farklı eğitimle öğrencilerimize eğitimler verdik. İlk gün burada harita eğitimleri verdik. Doğada ve arazide kaybolanları harita üzerinde arayarak koordinatlarını bulma eğitimi verdik. İkinci gün sarp kayalıklardan olası bir afet ve yüksekten düşme durumlarında yaralıları çıkarma açısından iple iniş ve tırmanış eğitimlerimizi gerçekleştirdik. Bugün final olarak göl üzerinde çocukların hem özgüvenlerini kazanması, buradaki profesyonel kurtarmacı arkadaşlarımızın olası bir su birikintisi içerisinde, gölde, dağdan iniş yapılması gibi durumlarda nasıl müdahale edilmesi gerekir, halat nasıl kurulur, makara sistemleri nedir, yaralı nasıl alınır gibi konular üzerinden eğitimler vermeye çalışıyoruz. Amacımız olabilecek herhangi bir doğal afette personelimizle beraber hazırlıklarımızı yapıp bunlara müdahale için tamamıyla gönüllülerle böyle bir ekip kurduk" dedi.

"Kurtarma tekniklerini uygulamalı olarak öğreniyoruz"

Havai hat üzerinde böyle bir eğitimi ilk defa aldığını söyleyen Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü mezunu Samet Tamer, "Bu eğitimler bizim meslek hayatımız için çok önemli. Daha önce teorik eğitim aldık ve buraya gelerek kamp alanımızı kurduk. Burada tırmanış ve iniş eğitimlerimizi aldık daha sonra pusula ve harita yöntemlerini öğrendik. Bugün de hem çığ hem de su ve sel baskınları eğitimlerimizi aldık. Şu anda da göl üzerinde halatımızı kurduk ve kurtarma tekniklerini uygulamalı olarak öğreniyoruz. Ben ilk defa su üzerinden halatla geçiyorum. Daha öncesinde çok kez tırmanış ve iniş yaptım ama bu ilk oldu. Sel ve su baskını denilip geçilmesin ipi kullanmak, burada bir istasyon kurmak bunlar bilinmesi gereken şeyler" diye konuştu.

"Mezun da olsak eğitimlerle ilişiğimiz kesilmiyor"

Herkesin arama kurtarma noktasında bilgi sahibi olması gerektiğini ifade eden Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü mezunu Sema Tosun, "Ben şu anda mezunum ama biz her türlü maddi ve manevi kaybı önlemek ve canlı hayatı söz konusu olduğu için mezun da olsak burayla ilişiğimiz kesilmiyor, sürekli eğitimlerimiz devam ediyor. Eğitimlerimize Ankara'dan Jandarma Arama Kurtarma ekipleri geldi, ilk olarak teorik eğitimimizi aldık daha sonra gelip çadırlarımızı kurduk ve eğitimlerimize başladık. Öncesinde heyecanı kırmak için güzel bir çalışma oldu. Buradan sesimin ulaşacağı herkese söylemek istiyorum ki bana bir şey olmaz denmemeli her türlü afete karşı bütün tedbirleri almak gerekiyor" ifadelerini kullandı.