Altıeylül'de tekrarlanan seçimde yeni muhtar belirlendi

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden yapılması kararlaştırılan mahallede vatandaşlar yeniden oy kullandı.

2018 yılında Soma'da ölümlü bir kaza karışan ve 9 bin para cezası alan Servet Çam'ın Çamköy Mahallesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar seçilmesine itiraz edildi.

Muhtar olabilmesi için aldığı cezanın üzerinden 5 yıl geçmesi gereken Çam'ın mazbatası 37 gün sonra geri alındı.

Bunun üzerine tekrarlanan seçimlere Çam'ın oğlu Cüneyt Çam ile Hasan Tahsin İşgüder aday oldu.

115 seçmenin oy kullandığı mahallede, 54 oy alan Hasan Tahsin İşgüder rakibini 2 oyla geçerek yeni muhtar oldu.