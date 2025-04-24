Altıeylül Belediyesi'nde 23 Nisan Etkinliği Skandalı: Valilik Müfettiş Talep Etti

Balıkesir Valiliği, Altıeylül Belediyesince düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı kapsamındaki bir gösterideki görüntülerin ardından İçişleri Bakanlığından müfettiş talep edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Altıeylül ilçesindeki Asuva Park'ta gerçekleştirilen ve bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan gösterinin, Altıeylül Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı kapsamında yapıldığının anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı gün münasebetiyle Altıeylül Belediyesi tarafından yapılan bu etkinlikte, çocuklarımızın da bulunduğu bir ortamda toplumumuzun genel ahlaki değerleri ile bağdaşmayan böyle bir gösterinin yapılması kabul edilemez. Valiliğimiz tarafından konuyla ilgili İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş talep edilmiştir."

"Kültür Müdürlüğü görevinde bulunan yetkili ivedilikle görevden alınmıştır"

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belediyemiz tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında, onaylanan program akışı dışında ve kurumsal değerlerimizle bağdaşmayan bir sahne performansı gerçekleştirilmiş." ifadelerini kullandı.

Şehirli, şunları kaydetti:

"Kamuoyunda konuşulan bu olay, etkinlik protokolünde bilgi verilmeyen ve organizasyon sürecinde belediyemiz bilgisi dışında gerçekleşen bir durumdur. Belediyemiz, bu gelişmeyi hiçbir şekilde tasvip etmemekte ve kamuoyunun hassasiyetini en içten şekilde paylaşmaktadır. Yaşanan durum üzerine derhal harekete geçilmiş, Kültür Müdürlüğü görevinde bulunan yetkili ivedilikle görevden alınmış ve organizasyon sürecinden sorumlu firma hakkında gerekli yaptırımlar başlatılmıştır. Altıeylül Belediyesi olarak geleneklerimize, milli ve manevi değerlerimize uygun organizasyonlar gerçekleştirmek en temel hassasiyetimizdir. Bu çerçevede benzer olayların bir daha yaşanmaması adına gerekli tüm önlemler kararlılıkla alınacaktır."