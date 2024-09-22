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Alperen Ocakları'ndan Çocuk İstismarı Protestosu

Alperen Ocakları'ndan Çocuk İstismarı Protestosu
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Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ı anarak çocuk istismarı ve pedofili sorunlarını protesto etti. Temsili darağacı önünde yapılan basın açıklamasında idam cezasının uygulanması talep edildi.

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesini protesto etti.

Beşiktaş İskele Meydanı'nda temsili olarak kurulan darağacı önünde basın açıklaması yapan Beşiktaş Alperen Ocakları İlçe Başkanı Mehmet Serhat Kara, Türkiye ve dünyada çocuk istismarı ve pedofili gibi sorunların kanayan bir yara olduğunu söyledi.

Cezaların yeterince caydırıcı olmadığını kaydeden Kara, çocuk katili ve istismarcılarının yanı sıra, teröristlere ve tecavüzcülere idam hükmünün uygulanmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplum olarak koruyamadığımız Narin, Sıla, Leyla kuzularımıza yenilerinin eklenmemesi, vatan haini teröristlerin bir daha ihanetlere kalkışmaması için, suçsuz yere insanları katledenler için bir kez daha haykırıyoruz, 'kısasta hayat vardır', idam en kısa sürede Türk Ceza Kanunu'nda yerini almak zorundadır."

Öte yandan Beykoz, Ataşehir, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece ve Sultanbeyli'de protesto düzenlendi.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel

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