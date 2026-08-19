Haberler

Furkan Vakfı lideri Kuytul’un evinde polis araması

Furkan Vakfı lideri Kuytul’un evinde polis araması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADANA'da Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki evinde polis ekipleri tarafından arama yapılıyor. Çevrede çevik kuvvet ve özel harekat polisleriyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerin evdeki arama çalışmaları devam ediyor.

ADANA'da, Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un evinde polis ekipleri arama yapılıyor. Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki Kuytul'un evinin çevresinde çevik kuvvet ve özel harekat polisleriyle geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin evdeki araması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD harekete geçti! İsrail-Türkiye-Suriye arasında çatışma önleme mekanizması kuruluyor

İsrail’in Suriye saldırısı bardağı taşırdı! ABD’den Türkiye hamlesi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah'ı bile unutturacak transfer! Beşiktaş'tan gizli operasyon

Beşiktaş'tan Salah'ı bile unutturacak transfer
Plajdaki tesettürlü kadınları videoya çekip hakaret yağdırdılar

Bulun bu alçakları! Plajda tesettürlü kadınları kayda alıp...

Kastamonu'da feci kaza: Karı koca hayatını kaybetti

Kastamonu'da feci kaza: Karı koca hayatını kaybetti
Görüntü başkent Ankara'dan! Rezilliği görenler telefona sarıldı

Başkent Ankara'daki bu Rezilliği görenler telefona sarıldı
Kucak dolusu para verip sıfır otomobil alan kadına büyük şok

Kucak dolusu para verip sıfır otomobil alan kadına büyük şok
İmza atalı haftalar olmuştu! Lemina Galatasaray'dan ayrılıyor

İmza atalı haftalar olmuştu! Galatasaray'dan ayrılıyor
Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler

Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler