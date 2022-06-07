'Alo 171'i arayanların yüzde 40'ı sigarayı bıraktı' - Haberler

TEKİRDAĞ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, kente 2014'te kurulan 'Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nı arayanların yüzde 40'ının sigarayı bıraktığını söyledi. Kalkan, "Bu bizim için çok inanılmaz sevindirici, gurur verici bir karşılıktır. Arkadaşlarımızın bu emeklerinin Sağlık Bakanlığı'mızın bu hizmetlerinin karşılıksız kalmadığını görmek, halkımızın bize katılmadaki gösterdiği dikkat, bizi sevindirmekte" dedi.

Türkiye'de Ankara'nın ardından 2014 yılında Tekirdağ'da kurulan 'Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'na yoğun ilgi gösteriliyor. Günde 4 bine yakın çağrı alınan merkezde özel eğitimlerden geçtikten sonra görevlendirilen 175 personelin de hiçbiri sigara kullanmıyor. Sigarayı bırakmak isteyenlere gerekli bilgileri sunan personel, profesyonel danışmanlara yönlendirip, randevu alıyor ve sigarayı bırakmaları konusunda kesintisiz hizmet sunuyor.

Nalan Ayten ise "Bizi arayanlar yaşadıkları zorlukları anlatıyor ve yardım istiyor. Biz de kendilerine gereken desteği sağlıyoruz" dedi.