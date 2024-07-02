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Almatı'nın Güzelliği 60 Saniyede

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Orta Asya'nın incisi Kazakistan'ın Almatı şehri güzelliğiyle ön plana çıkıyor. Haydi gelin hep birlikte bu güzel şehre 60 saniyede hızlıca bir göz atalım.

Dosya Boyutu: 16.16MB

ÇEKİM TARİHİ: Son görüntüler

UZUNLUK: 00: 00: 57

Almatı'dan çeşitli görüntüler

Orta Asya'nın incisi Kazakistan'ın Almatı şehri güzelliğiyle ön plana çıkıyor. Haydi gelin hep birlikte bu güzel şehre 60 saniyede hızlıca bir göz atalım.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Almatı'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Kazakistan Orta Asya Almatı Turizm Güncel Haberler

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