Almanya ve Slovenya savunma bakanları hava savunmasında işbirliğini derinleştirdi

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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Slovenya ile hava savunması başta olmak üzere savunma sanayisi alanındaki işbirliğini derinleştireceklerini belirterek, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi gerektiğini bildirdi.

Pistorius ile resmi ziyarette bulunmak üzere Berlin'e gelen Slovenya Savunma Bakanı Valentin Hajdinjak ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Alman-Sloven ortaklığının her iki ülke açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Pistorius, silahlı kuvvetler arasındaki işbirliğinin de yıllar içinde giderek arttığını kaydetti.

İki ülke arasında 2028 yılına kadar geçerli olacak bir Eylem Planı'nın uygulamaya konulduğunu kaydeden Pistorius, bu planın savunma sanayisi alanındaki işbirliğini de kapsadığını anlattı.

Hava savunmasının iki ülke arasındaki işbirliğinin öncelikli alanlarından biri olduğuna dikkati çeken Pistorius, Slovenya'nın Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne (ESSI) katılarak IRIS-T SLM hava savunma sisteminden bir ateşleme birimi için sözleşme imzalayan ilk ülkelerden olduğunu, daha sonra iki ateşleme birimi daha sipariş ettiğini söyledi.

Ukrayna'nın Rus saldırılarına karşı kendisini savunabilmesi ve halkını koruyabilmesi için askeri desteğin sürdürülmesi gerektiğine işaret eden Pistorius, Slovenya'nın ABD menşeli silah sistemlerinin Ukrayna'ya ulaştırılmasını sağlayan finansman paketlerine katkıda bulunduğunu belirtti.

Kışın, Ukrayna'daki siviller için ağır koşullar oluşturabileceğini ifade eden Pistorius, "Kış aylarında insani bir krizin yaşanmasını birlikte önlemeliyiz." dedi.

Slovenya'nın Ukrayna'ya savaş tankları ve zırhlı personel taşıyıcıları gibi askeri teçhizat da sağladığını aktaran Pistorius, bu ülkenin Almanya'da yürütülen Avrupa Birliği Ukrayna Askeri Yardım Misyonu (EUMAM) kapsamında Ukraynalı askerlerin eğitimine destek verdiğini söyledi.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında 10 Kasım'da yapılması planlanan müzakerelere Avrupalıların nasıl dahil edilmesi gerektiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Pistorius, Avrupa ülkelerinin müzakere masasında yer alması gerektiğini ifade etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in yanı sıra Fransa ve Polonya liderlerinin de bu yönde açıklamalar yaptığını hatırlatan Pistorius, Avrupa'nın müzakere sürecine dahil olmasının önemini vurguladı.

Pistorius, "Hiçbir barışın Ukrayna'nın aleyhine ya da Ukrayna'nın rızası olmadan imzalanamayacağının ve imzalanmaması gerektiğinin açıkça anlaşılması gerekiyor." diye konuştu.

Sloven Bakan Hajdinjak

Slovenya Savunma Bakanı Hajdinjak de Almanya'nın ülkesi için hem ekonomik hem de savunma alanında en önemli ortaklardan biri olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki işbirliğinin somut projelere dönüştürülmesinden memnuniyet duyduklarını anlattı.

Almanya'nın Avrupa savunma kapasitesinin geliştirilmesinde önemli sorumluluk üstlendiğini ifade eden Hajdinjak, Avrupa'nın güvenlik alanındaki taahhütlerini somut adımlarla yerine getiren ülkelere ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Slovenya'nın savunma harcamalarını artırdığına işaret eden Hajdinjak, bu artışın yalnızca mali yükümlülükleri yerine getirmekten ibaret olmadığını, vatandaşların güvenliğini sağlayacak askeri kapasitenin ve yeteneklerin geliştirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Slovenya'nın ESSI girişimine katıldığını ve IRIS-T SLM hava savunma sisteminin ateşleme birimlerini satın aldığını hatırlatan Hajdinjak, ilk teslimatların Mart 2027'de yapılmasının planlandığını, sonraki iki teslimatın da bunu takip edeceğini söyledi.

Ukrayna'ya desteğin süreceğini bildiren Hajdinjak, ülkesinin Ukrayna ordusuna askeri yardım sağlamaya ve Ukraynalı askerlere eğitim vermeye devam edeceğini vurguladı.

Hajdinjak, Ukrayna'nın geleceğinin yalnızca Ukrayna halkı için değil, bütün Avrupa için hayati önem taşıdığını belirterek, Almanya'nın bu konudaki öncü rolü dolayısıyla teşekkür etti.

Tercüman krizi

Öte yandan basın toplantısında Sloven tercüman bulunmaması ve Sloven Bakanın İngilizce konuşmak zorunda kalması tepki çekti.

Alman Savunma Bakanı Pistorius tercüman bulunmamasından dolayı duyduğu mahcubiyeti dile getirerek, "Bugün İngilizce konuşmak için bu kadar esnek davrandığınız için teşekkür ederim. Tercümede Slovence yer almadığı için özür dilerim." dedi.

Toplantıyı canlı yayınlayan Alman Phoenix televizyonundaki yorumcu da tercüman bulunmamasına ilişkin, "Utanç verici. Konuk bakanın kendi dilini konuşamaması utanç verici bu olmamalıydı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA