Haberler

Alman ve İngiliz komutanlar: Rusya'nın silahlanması, Avrupa'da savaş ihtimalini yükseltti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya ve İngiltere Genelkurmay Başkanları, Rusya'nın yeniden silahlandığını ve bu durumun Avrupa'da savaş riskini artırdığını vurgulayarak, savunma harcamalarının artırılması gerektiğini belirtti.

Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer ile İngiltere Genelkurmay Başkanı Richard Knighton, Rusya'nın Ukrayna savaşından ders çıkararak yeniden silahlandığını ve bunun Avrupa'da savaş ihtimalini yükselttiğini vurguladı.

Almanya Genelkurmay Başkanı Breuer ile İngiltere Genelkurmay Başkanı Knighton, Guardian ve Die Welt gazetelerinde yayımlanan ortak bir mektup kaleme aldı.

Breuer ve Knighton, Rusya'nın güçlerini, savaş riskini artırabilecek şekilde yeniden organize ettiğini belirtti.

Mektupta, "Rus Silahlı Kuvvetleri, yeniden silahlanıyor ve Ukrayna'daki savaştan ders çıkararak, NATO ülkeleriyle çatışma riskini artırabilecek şekilde yeniden organize oluyor. Moskova'nın askeri olarak güçlenmesi, Ukrayna'da acı verici bir şekilde görüldüğü gibi kıtamızda savaş başlama riskiyle birleştiğinde dikkatli olmayı gerektiren artan bir riski barındırıyor." ifadeleri yer aldı.

Avrupa'nın karşı karşıya olduğu tehditler nedeniyle savunma ve güvenlik politikasında acil bir değişikliğe gidilmesi gerektiğini savunan komutanlar, NATO kapsamında savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılanın daha yüksek bir oranına çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Silahlanmanın "savaş kışkırtıcılığı" olmadığı, halkı ve barışı korumak için sorumlu bir eylem olduğu ifade edilen mektupta, "Güç saldırganlığı caydırır, zayıflık ise davet eder." değerlendirmesi yer aldı.

Komutanlar, askeri hazırlık için güçlü bir Avrupa savunma sanayisine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var

Komşu ülkede şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken kitap paylaşımı

Hakkında yakalama kararı bulunuyordu: Beklenmedik hamle
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

Ne altın ne gümüş! İşte 2026 için şampiyonluk adayı
Çağla Şikel 11 saat kilitli kaldığı anları anlattı: Yemek yok, tuvalet yok…

Yaşadığı deneyimi bu sözlerle anlattı
Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!

Spalletti, Süper Lig devini elinin tersiyle itmiş
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken kitap paylaşımı

Hakkında yakalama kararı bulunuyordu: Beklenmedik hamle
Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi

Süper Lig ekibinin başına geçti
Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru

Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru