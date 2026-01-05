Almanya ve Fransa'dan, Trump'ın Grönland açıklaması sonrası Danimarka'ya destek mesajı

Almanya ve Fransa, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin "ulusal güvenliği" açısından Grönland'a ihtiyacı olduğunu söylemesinin ardından Danimarka'ya destek mesajı verdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, kamu yayıncısı Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın, "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var" sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Wadephul, Grönland'ın Danimarka'ya ait olduğunu, bu konudaki pozisyonlarının çok net olduğunu dile getirerek "Bu, Avrupa'da tartışmasız bir gerçek ve bu konuda Avrupa'nın birlik içinde olduğu da çok açık." dedi.

Trump'ın Çin ve Rusya'nın bu bölgeye ilgisinin arttığını "haklı olarak" belirttiğini söyleyen Wadephul, "Bu durum bizim güvenlik çıkarlarımızı da ilgilendiriyor." diye konuştu.

Wadephul, bu konuların ABD ile görüşülmesine açık olduklarını ve NATO içerisinde Arktik bölgesindeki güvenlik durumunun tartışılması gerektiğini belirterek "Ancak bu, Grönland'ın ve Danimarka'nın toprak bütünlüğüne ilişkin meseleyi hiçbir şekilde etkilemez." ifadesini kullandı.

Bakan Wadephul ayrıca, yakın zamanda Grönland'a gitme ihtimalinin de olduğuna işaret etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, basına yaptığı açıklamada, Grönland konusunda Danimarka'ya destek mesajı verdi.

Confavreux, Grönland'ın Grönlandlılara ve Danimarkalılara ait olduğunu, bölgeye ilişkin kararı da onların verebileceğini vurgulayarak "Sınırlar güç kullanarak değiştirilemez." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da Rus ve Çin varlığının arttığını savunarak "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.

Trump ayrıca, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliği açısından da "buna ihtiyaçları olduğunu" söylemişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.