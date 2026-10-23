Almanya, Ürdün Kerek'teki kilise saldırısında ölen 7 kişi için üzüntüsünü bildirdi

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Almanya, Ürdün'ün Kerek kentinde bir kiliseyi hedef alan, 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 27 kişinin yaralandığı saldırıyı derin bir üzüntüyle karşıladığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, " Ürdün'de bir Hristiyan cenaze törenine düzenlenen acımasız saldırı, hepimize derin bir üzüntü vermiştir. Düşüncelerimiz kurbanlar ve yakınlarıyla birliktedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ürdün ile dayanışma mesajı verilerek, "Ürdün'ün yanında kararlılıkla duruyoruz. Nefret ve şiddet, dinler arası barış içinde bir arada yaşama ilkesini tehlikeye atmamalıdır." değerlendirmesi yapıldı.

Ürdün'ün Kerek kentindeki kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Mazin el-Feraye, saldırının aşırılık yanlısı bir grup tarafından gerçekleştirilen terör eylemi olduğunu belirtmiş, güvenlik güçlerinin failleri yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğünü açıklamıştı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah da saldırıyı kınayarak sorumluların en ağır şekilde cezalandırılacağını bildirmişti.

Kaynak: AA