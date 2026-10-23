Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Almanya, Ürdün Kerek'teki kilise saldırısında ölen 7 kişi için üzüntüsünü bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'ün Kerek kentindeki kilise saldırısında 7 kişinin ölmesi ve 27 kişinin yaralanması üzerine üzüntüsünü bildirdi. Açıklamada Ürdün'e dayanışma vurgulandı, nefret ve şiddetin dinler arası barışı tehlikeye atmaması gerektiği belirtildi.

Almanya, Ürdün'ün Kerek kentinde bir kiliseyi hedef alan, 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 27 kişinin yaralandığı saldırıyı derin bir üzüntüyle karşıladığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, " Ürdün'de bir Hristiyan cenaze törenine düzenlenen acımasız saldırı, hepimize derin bir üzüntü vermiştir. Düşüncelerimiz kurbanlar ve yakınlarıyla birliktedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ürdün ile dayanışma mesajı verilerek, "Ürdün'ün yanında kararlılıkla duruyoruz. Nefret ve şiddet, dinler arası barış içinde bir arada yaşama ilkesini tehlikeye atmamalıdır." değerlendirmesi yapıldı.

Ürdün'ün Kerek kentindeki kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Mazin el-Feraye, saldırının aşırılık yanlısı bir grup tarafından gerçekleştirilen terör eylemi olduğunu belirtmiş, güvenlik güçlerinin failleri yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğünü açıklamıştı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah da saldırıyı kınayarak sorumluların en ağır şekilde cezalandırılacağını bildirmişti.

Kaynak: AA
Bu haber 59 sitede yayınlandı.
Pendik’te hafriyat kamyonu eczaneye daldı: 7 yaralı

Hafriyat kamyonu eczaneye daldı: 7 yaralı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kazım Koyuncu'yu canlandırmak için 20 kilo verdi! Değişimi şaşırttı

Ünlü oyuncu, Kazım Koyuncu'yu canlandırmak için 20 kilo verdi
Fransa'da protestolar futbolu vurdu! Dev maçın tarihi değişti

Bu görüntülerden futbol da nasibini aldı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray'a 10 kart göstermişti
Köyü basan silahlı çete neye uğradığını şaşırdı! Ortalık kan gölüne döndü

Köyü basan silahlı çeteye halk pabuç bırakmadı: 30 saldırgan öldürüldü
Yasak aşkta beklenmedik karşılaşma! Sevgilisinin evinde eşiyle karşılaştı, ortalık karıştı

Yasak aşkta beklenmedik son! Sevgilisinin evinde eşiyle karşılaştı
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı

İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü yeniden gözaltında
Beşiktaş'ta ıslıklanan Kartal Kayra Yılmaz hakkında olay iddia

Islıklanan Kartal Kayra için bomba iddia: Sabaha kadar...