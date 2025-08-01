Almanya, Ukrayna'ya 2 adet Patriot hava savunma sistemi gönderiyor

Almanya, Ukrayna'ya 2 adet Patriot hava savunma sistemi gönderiyor
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Almanya, ABD ile yaptığı anlaşma sonrası Ukrayna'ya iki adet Patriot hava savunma sistemi gönderme kararı aldı. Almanya Savunma Bakanı Pistorius, bu desteğin ABD'nin taahhüdü sayesinde mümkün olduğunu belirtti. NATO Genel Sekreteri Rutte ise kararı memnuniyetle karşıladığını, bunun Ukrayna'nın savunmasına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Almanya, ABD ile varılan anlaşmanın ardından Ukrayna'ya iki adet Patriot hava savunma sistemi göndermek üzere harekete geçti. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "ABD'nin taahhüdü sayesinde Almanya, Ukrayna'ya önce fırlatıcılarla, ardından da ek Patriot sistemi bileşenleriyle destek verebilecek" dedi.

NATO'DAN ALMANYA'YA TEŞEKKÜR

Gelişmeye ilişkin değerlendirmede bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Almanya'nın bu kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Almanya'nın Ukrayna'ya iki adet ek Patriot sistemi sağlama kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu harika bir haber ve Almanya'nın liderliğini takdir ediyorum. Bu, Ukrayna'nın hava sahasını savunmasına, halkını korumasına ve Rus saldırganlığını caydırmasına yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

CAYDIRICI BİR ROL OYNAYACAK

Yeni sistemlerin, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesine büyük katkı sağlaması bekleniyor. Özellikle Rusya'nın yoğun füze saldırılarına karşı, Patriot sistemlerinin caydırıcı ve koruyucu rol oynayacağı değerlendiriliyor.

SAVAŞ 3 YILDIR DEVAM EDİYOR

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya kapsamlı bir askeri saldırı başlatmasıyla başladı. Savaş, sadece iki ülkeyi değil, Avrupa ve dünya siyasetini de derinden etkiledi. Rusya, başkent Kiev dahil birçok bölgeye saldırırken; Ukrayna, Batılı ülkelerin desteğiyle direniş gösterdi. Savaşın en çarpıcı boyutlarından biri, sivil altyapılara yönelik saldırılar ve milyonlarca Ukraynalının ülkesini terk etmek zorunda kalması oldu. NATO ve Avrupa Birliği başta olmak üzere pek çok ülke Ukrayna'ya askeri, ekonomik ve insani yardım sağladı. Enerji krizi, tahıl ihracatı ve küresel güvenlik dengeleri de savaşın sonuçları arasında yer aldı. Çatışmalar halen devam ediyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Ey gidi Almanya. O gönderdiklerinizi bşr hackleyip size gönderdiklerini neler olur acaba? O Alman Halkı Sizi affeder mi sanıyorsunuz? 1 phenick hesabın7 bile yapan O nesilden kimse kalmıyor belki ama yindiede yatıştırdıkşeri var.

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Haber YorumlarıUğur Onur:

Acil Türkçe öğren.

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Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Bu Almanların kafası hiç çalışmıyor. ABD nin kendisinin bizzat vermediği hava savunma sistemlerini Almanlar üzerinden veriyor. Yani Almanlarda gel gele geliyorlar..... Vah zavallılar....

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