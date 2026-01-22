Almanya casusluk iddiasıyla bir Rus diplomatı sınır dışı etti

Almanya'nın, Berlin'de görevli bir Rus diplomatı casusluk iddiasıyla sınır dışı ettiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Almanya hükümeti casusluğu hoş görmez, özellikle de diplomat statüsü altında yapılan casusluğu. Rusya Büyükelçisini bakanlığa çağırdık ve Rusya adına casusluk yapan kişinin (Ilona W.) sınır dışı edildiğini bildirdik." ifadelerine yer verildi.

Spiegel dergisi de sınır dışı edilen diplomatın Rusya Büyükelçiliğinde askeri ataşe yardımcısı olduğunu yazdı.

Haberde, Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un Rusya istihbarat servisinin Almanya'da gerçekleştirdiği öne sürülen operasyonunu düşmanca bir eylem olarak nitelendirdiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Almanya'nın başkenti Berlin'de 21 Ocak'ta Rusya'ya casusluk yaptığı iddia edilen Ilona W. adlı kadın tutuklanmıştı.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Almanya-Ukrayna vatandaşı Ilona W. adlı kadının Kasım 2023'ten bu yana Berlin'deki Rus Büyükelçiliği ile istihbarat bağlantıları kurduğu ve Rus gizli servisi için çalışan bir kişiyle temas halinde olduğu belirtilmişti.

Şüphelinin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere çeşitli hassas verileri bu kişiye ilettiği ifade edilmişti.

Ilona W'nin, zaman zaman Rus Büyükelçiliğinden tanıdığı bir kişiye sahte kimlikle Berlin'deki siyasi etkinliklere katılması için yardımcı olduğu ve bu etkinliklerde istihbarat açısından önemli kişilerle bağlantılar kurduğu iddia ediliyordu.