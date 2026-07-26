Almanya orman yangınlarıyla mücadele eden Fransa'ya yardım ekipleri yolluyor

Almanya'nın, Fransa'nın güneybatısındaki orman yangınları nedeniyle bu ülkeye helikopter, bir A400M askeri nakliye uçağı ve yardım ekipleri yolladığı bildirildi.

Başbakan Friedrich Merz ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "(Fransa Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron ile yakın temas halindeyim. Komşularımıza destek olmak için Fransa'daki orman yangını bölgelerine yardım gönderiyoruz. Helikopter, bir A400 uçağı ve yardım ekipleri yola çıkıyor." ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Friedrich Merz'in paylaşımına cevaben Almanca olarak, "Çok teşekkürler Almanya." yazdı.

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde ve Landes vilayetlerinde günlerdir devam eden ve kilometrelerce alana yayılan yangınlar hala kontrol altına alınamadı.

Kaynak: AA