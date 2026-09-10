Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde AfD ve BSW hükümet kurmak için görüşecek

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de yapılan seçimlerin ardından Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakı (BSW), seçimin galibi Almanya için Alternatif (AfD) partisinin hükümet kurma görüşmeleri için gönderdiği daveti kabul etti.

Ülke basınında yer alan haberlerde, BSW Saksonya-Anhalt Teşkilatı Yönetim Kurulunun, AfD'nin hükümet kurma görüşmeleri yapmak için gönderdiği daveti kabul ettiği ve görüşmelerde "enerji, eğitim ve barış politikaları" konularını ele almak istediği aktarıldı.

Haberlerde, AfD'nin mecliste yer alan diğer partileri de görüşmeler yapmaya davet ettiği ancak Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşillerin bu daveti reddettiği belirtildi.

Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan seçimleri, yüzde 43,8 oyla açık farkla kazanan AfD, 83 sandalyeli eyalet meclisinde 39 milletvekili ile yer alacak.

Mecliste CDU'yu 15, SPD'yi, Yeşilleri ve Sol Parti'yi 8'er, BSW'yi ise 5 milletvekili temsil edecek.

Kaynak: AA