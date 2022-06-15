Almanya'nın G7 dönem başkanlığı için özel olarak hazırlanan posta pulu tanıtıldı
AA - Ömer Sercan Karkuş - Güncel
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Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Almanya'nın G7 dönem başkanlığı için özel olarak hazırlanan posta pulunu, başbakanlıkta düzenlenen basın toplantısında Başbakan Olaf Scholz'a verdi.
Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Almanya'nın G7 dönem başkanlığı için özel olarak hazırlanan posta pulunu, başbakanlıkta düzenlenen basın toplantısında Başbakan Olaf Scholz'a verdi.
AA / Ömer Sercan Karkuş - Güncel