Almanya'nın en büyük eğlence parkında yangın çıktı, 25 bin kişi tahliye edildi

Almanya'nın Fransa sınırındaki Europa-Park'ta çıkan yangın nedeniyle 25 bin kişi tahliye edildi. Yangın, 'Yomi Sihirli Elmas Dünyası' adlı kapalı bölümün makine dairesinde çıktı. 2 kişi hafif yaralandı ve yangın kontrol altına alındı. Europa-Park yarın tekrar halka açık olacak.

Almanya'nın en büyük eğlence parkı olan Europa-Park'ta çıkan yangın nedeniyle 25 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Almanya'nın Fransa sınırında bulunan Rust beldesindeki Europa-Park yetkilileri, yangının, "Yomi Sihirli Elmas Dünyası" adlı kapalı bölümün makine dairesinde çıktığını bildirdi.

Offenburg emniyeti de yangında 2 kişinin hafif yaralandığını ve 25 bin kişinin sorunsuz şekilde tahliye edildiğini belirtti.

Uzak bölgelerden gelen ailelerin de otellere yerleştirildiği kaydedildi.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalede bulunduğu ve yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.

Yetkililer, Europa-Park'ın yarın tekrar halka açık olacağını duyurdu.