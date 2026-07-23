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Almanya, Hürmüz mayın gemilerini Doğu Akdeniz'e çekiyor

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Almanya Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda olası bir uluslararası mayın temizleme operasyonu için Cibuti'de konuşlandırılan iki savaş gemisinin Doğu Akdeniz'e geri çekileceğini duyurdu.

Almanya Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda olası bir uluslararası mayın temizleme operasyonu için Cibuti'de konuşlandırılan iki savaş gemisinin Doğu Akdeniz'e geri çekileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki siyasi ve güvenlik ortamının istikrarsızlığını koruduğu, kısa vadede uluslararası mayın temizleme operasyonunun başlamasına uygun koşulların oluşmasının beklenmediği belirtildi.

Bu kapsamda Savunma Bakanı Boris Pistorius'un talimatıyla mayın temizleme gemisi "Fulda" ile destek gemisi "Mosel"in diğer ülkelerin savaş gemileriyle Cibuti'den Süveyş Kanalı üzerinden Doğu Akdeniz'e intikal edeceği aktarıldı.

Bölgede kuvvet bulundurmanın teknik sistemler üzerinde gereksiz yük oluşturduğu ifade edilen açıklamada, gemilerin görev bölgesine yakın konumdaki Doğu Akdeniz'de hazır tutulacağı kaydedildi.

Açıklamada, görevin başlamasına ilişkin güvenilir işaretlerin ortaya çıkması halinde gemilerin yeniden operasyon bölgesine sevk edileceği, bu süreçte ise Doğu Akdeniz'de uluslararası ortaklarla ortak eğitim faaliyetlerine devam edilerek birliklerin harekat hazırlık seviyesinin korunacağı bildirildi.

Almanya'nın, gerekli koşulların oluşması ve Federal Meclisin onay vermesi halinde uluslararası mayın temizleme görevine katılma taahhüdünü sürdürdüğü vurgulandı.

Alman medyasında yer alan haberlerde de söz konusu gemilerin, Kızıldeniz üzerinden Akdeniz'e dönüşünün de güvenlik riski taşıdığı öne sürüldü.

Haberlerde, Yemen'deki Husilerin bölgeden geçen ticaret gemilerine yönelik saldırıları nedeniyle "Fulda" ve "Mosel" gemilerinin hava savunma sistemleriyle donatılmış müttefik savaş gemilerinin refakatinde seyredeceği ifade edildi.

Kaynak: AA
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