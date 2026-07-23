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Manisa'da ölümlü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Manisa'da ölümlü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
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Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Özel halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza, Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Kazanın ardından ortaya çıkan özel halk otobüsüne ait araç içi kamera kayıtlarında, otobüsün kavşağa yaklaştığı sırada panelvan aracın hızla gelerek otobüse çarptığı anlar yer aldı. Görüntülerde çarpışmanın etkisiyle otobüsün şiddetle savrulduğu, yolcuların koltuklarından fırlayarak otobüs içinde savrulduğu ve büyük panik yaşandığı görüldü. Kaza anında otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini korumaya çalıştığı, çarpışmanın ardından ise yolcuların yardım çığlıklarının yükseldiği kameralara yansıdı.

Kazada otobüste yolcu olarak bulunan Asım Girgeç yaşamını yitirirken, 4'ü ağır olmak üzere 11 kişi yaralanmıştı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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