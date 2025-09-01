Almanya Genelkurmay Başkanı GPS Sinyal Bozma Olayını Açıkladı

Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, geçmişte Baltık Denizi üzerinde uçakta GPS sinyal bozma saldırısına maruz kaldığını söyledi.

Breuer, başkent Berlin'de, Almanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Jan Christian Kaack'ın da katıldığı basın toplantısında NATO kapsamında, Almanya'nın komutası altındaki Baltık Denizi'nde 14 ülkenin katıldığı ve 12 Eylül'e kadar sürecek "Quadriga 2025" tatbikatına ilişkin bilgi verdi.

Burada Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in uçağına yönelik olası GPS sinyalini bozma olayına ilişkin soruya cevap veren Breuer, bununla ilgili medyadaki haberleri okuduğunu, ancak askeri değerlendirmeye sahip olmadığı için bu konuda bir şey söyleyemeyeceğini belirtti.

Bu tür olayı geçmişte iki kez yaşadığını anlatan Breuer, "Bunlardan biri, GPS'in bozulması uçakta yaşandı. Baltık Denizi üzerinde, kuzeye doğru seyrederken gerçekleşti." dedi.

Breuer, ikinci bir olayın ise Litvanya'da, Almanya'nın da katıldığı "Iron-Wolf" tatbikatını ziyaret ettiğinde yaşandığını aktararak, bu tatbikat sırasında bir Rus keşif uçağının Belarus hava sahasından tatbikatı gözetlediğini belirtti.

Breuer, burada tüm telsiz bağlantılarının büyük ölçüde kapatıldığını belirterek, Rusya'nın bilgi edinmek için her şeyi yapacağını varsaydıklarını söyledi.

"(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin bizi izliyor. Onun planları Ukrayna'nın dışına çıkıyor." ifadesini kullanan Breuer, konvansiyonel ve hibrit tehdit durumunun devam ettiğini savundu.

Breuer, silahlı kuvvetler olarak buna hazırlıklı olmaları gerektiğini vurgulayarak, Alman silahlı kuvvetlerinin tatbikat yapması gerektiğini kaydetti.

Quadriga 2025 tatbikatı

Quadriga 2025 tatbikatına 14 ülkeden 8 binden fazla asker, 40 gemi ve 30 hava aracının katılacağı bilgisini paylaşan Breuer, Litvanya'ya deniz, kara ve hava yoluyla asker nakletme tatbikatı gerçekleştirileceğini ifade etti.

Breuer, tüm tatbikat aşamalarında, keşif yapmanın ve insansız hava araçlarıyla mücadelenin önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

Rusya'nın, iki hafta sonra Belarus'ta doğrudan Litvanya sınırında "Sapad" tatbikatının başlatacağına işaret eden Breuer, Quadriga ve Sapad tatbikatlarındaki bazı çalışmaların zaman olarak kesişebileceğini söyledi.

Breuer, "Sapad" tatbikatına Belarus'tan 13 bin, Rusya tarafında da 30 bin askerin katılmasını beklediklerini aktararak, "Sapad 2025" ile ilgili tatbikat kisvesi altında saldırı hazırlıkları yapıldığına dair emarelere sahip olmadıklarını belirtti.

Ancak dikkatli olduklarını vurgulayan Breuer, "Biz caydırıcı olmak istiyoruz. Gerilimin tırmanmasını istemiyoruz. Sadece savunmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu sözcülerinden Arianna Podesta AA muhabirine, Ursula von der Leyen'in uçağının dün ziyaret ettiği Bulgaristan'daki havalimanına yaklaşırken GPS erişimini kaybettiğini ifade etmiş, Bulgar yetkililer de müdahalenin Rusya tarafından gerçekleştirildiğinden şüphelendiklerini belirtmişti.