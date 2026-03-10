Haberler

Almanya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesine askeri güç göndermeyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, GKRY'deki İngiliz üslerine yapılan dron saldırıları sonrası, bölgeye askeri güç göndermenin gündemlerinde olmadığını belirtti. Wadephul, mevcut tehditlerin ciddiyetinin bunu gerektirmediğini vurguladı.

Almanya'nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan İngiliz üslerine yapılan son dron saldırılarının ardından, Doğu Akdeniz'e askeri güç göndermeyi planlamadığını bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, GKRY'yi ziyaretinde yaptığı açıklamada, Akdeniz'deki bazı AB ortaklarının hava savunma sistemleri ve deniz güçleri gönderdiğini, tehditlerin Almanya'nın müdahalesini gerektirecek kadar ciddi olmadığını belirtti.

"Gerçek bir tehdit olduğunu gösteren herhangi bir istihbarat bilgim yok. Şu anda Kıbrıs'ta tamamen normal bir yaşam görüyoruz." ifadesini kullanan Wadephul, bu nedenle ülkesinin bölgeye güç göndermesinin gündemde olmadığını kaydetti."

Wadephul, Kıbrıs bölgesinde daha büyük ve ciddi güvenlik riskleri ortaya çıkması ve Avrupalıların buna yanıt verecek kapasiteye sahip olmaması durumunda Almanya'nın askeri güç göndermeyi düşünebileceğini vurguladı.

Wadephul, Alman donanmasının kuzey Avrupa'da, özellikle Arktik ve Baltık Denizi'nde Rusya'nın tehditlerine karşı başka acil görevleri olduğuna dikkati çekti.

"Baltık Denizi'ne bakmamız gerekiyor." diyen Wadephul, Alman askeri güçlerinin NATO misyonları kapsamında Kuzey Denizi ve Baltık ülkelerinde konuşlandırıldığını belirterek "Bu, gerçekten gerçek ve somut bir angajman." değerlendirmesinde bulundu."

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşını aradı! İşte füze için yapılan savunma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ağzından kaçırdığı cümle ABD'de deprem etkisi yarattı

Ağzından kaçırdığı cümle ABD'de deprem etkisi yarattı
Ahmet Çakar'dan Galatasaraylıları kızdıran sözler

Ahmet Çakar'dan Galatasaraylıları kızdıran sözler
Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi

Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
Ağzından kaçırdığı cümle ABD'de deprem etkisi yarattı

Ağzından kaçırdığı cümle ABD'de deprem etkisi yarattı
13 yıllık kariyerini eski Fenerbahçeli bitirdi

13 yıllık kariyerini eski Fenerbahçeli bitirdi
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına hayati uyarı

Altın yatırımcısına hayati uyarı