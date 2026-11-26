Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya'dan, müzakereler için istekli olduğunu göstermek için somut adımlar atarak kanıtlamasını talep etti.

Wadephul, başkent Berlin'de, Romanya Dışişleri Bakanı Dan Neculaescu ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya ile Romanya'nın, NATO ve Avrupa Birliği'nde (AB) iki dost ülke olduğunu ve Karadeniz'de son dönemde meydana gelen olayların ittifakların ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirten Wadephul, Almanya'nın, Rusya'nın saldırılarından etkilenen Romanya ve diğer kıyıdaş ülkelerle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Johann Wadephul, ticaret gemilerine yönelik insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıların kabul edilmez olduğunu, bu nedenle NATO'nun bölgedeki çabalarını artıracağını aktararak, "Aynı zamanda Rusya'ya şu net mesajı iletiyoruz; müzakerelere istekli olduğuna ilişkin soyut açıklamalara ihtiyacımız yok. Bizim, (Rusya'nın) bu müzakereleri istediğini kanıtlayan somut adımlara ihtiyacımız var." dedi.

Bunun bir örneğinin Karadeniz'de ateşkes sağlanması olabileceğini dile getiren Wadephul, "Çünkü bu sadece kıyıdaş devletlerin güvenliğiyle değil, aynı zamanda Küresel Güney'deki insanların gıda güvenliği ile ilgilidir." ifadesini kullandı.

Wadephul, Küresel Güney'deki insanların bu ihtilafla herhangi bir ilgisinin olmamasına rağmen savaştan etkilendiğini söyledi.

AB'nin de Karadeniz'in güvenliğiyle ilgili sorumluluk üstlendiğini belirten Wadephul, Karadeniz stratejisi kapsamında Romanya ve Bulgaristan'da Deniz Güvenliği Merkezinin kurulmasının planlandığını anlattı.

Johann Wadephul, ülkesinin tehdidin ciddiyetini anladığını ifade ederek, Almanya'nın Romanya'daki hava sahası denetleme (Air policing) görevine katıldığını, Estonya'ya aralıktan itibaren 5 Eurofighter savaş uçağı göndereceğini ve Litvanya'da bir tugayı konuşlandırdığını hatırlattı.

Bir gazetecinin "Ukrayna'nın, Libya kıyılarında iki Rus gemisine yönelik saldırılarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bu meşru mu, yoksa uluslararası hukuka aykırı olmasından ve savaşın belki de Akdeniz'e sıçramasından endişe ediyor musunuz?" sorusuna cevap veren Wadephul, Alman hükümeti için durumun net olduğunu kaydederek, "Meşru müdafaa hakkını da kullanan Ukrayna'nın yanındayız. Bu, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nde güvence altına alınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığını, Ukrayna'nın da kendini savunduğunu belirten Wadephul, "Askeri hedeflere yönelik olduğu sürece meşrudur. Bundan hiçbir şüphem yok. Bu, Baltık Denizi'nde gördüğümüz olay için de geçerlidir." diye konuştu.

Wadephul, konuyu Ukraynalı mevkidaşıyla da konuştuğunu ve ABD Başkanı'nın NATO Genel Sekreteri ile Florida'da yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamanın altını çizmek istediğini söyleyerek, "İkisi, haklı olarak Başkan (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e, savaşın genişlemesini engellemesi ve buna izin vermemesi çağrısında bulundular. Ve bu genel olarak geçerlidir." sözlerini sarf etti.

Çatışmanın yayılmaması, her türlü gerilimin tırmandırılmasından kaçınılması, Baltık Denizi bölgesindeki deniz trafiğinin ve çevresinin tehlikeye girmesinin önlenmesi gerektiğini ifade eden Wadephul, "Bu nedenle şu anda bu konuda çok yakın görüşmeler yürütüyoruz. Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkı tartışmasızdır ve biz de Ukrayna'yı destekliyoruz. Ancak bu çatışmanın coğrafi açıdan genişletilmesine karşı şiddetle uyarıda bulunuyorum." dedi.

Johann Wadephul, Ukrayna'ya dayanışma içinde tam destek verdiklerini, ancak çatışmanın genişlemesini desteklemeyeceklerini belirttiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA