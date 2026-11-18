Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran'la yaşanan çatışmanın müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek Tahran yönetimine, "Müzakerelerde artık ortak bir görüş ortaya koymaları ve gerçek bir müzakere iradesine sahip olmaları gerektiğini anlamalılar." şeklinde çağrıda bulundu.

Wadephul, temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile düzenlediği ortak basın toplantısında İran konusunu değerlendirdi.

Almanya'nın istikrar ve diyaloğu esas alan bölgesel bir düzene ihtiyaç duyduğunu belirten Wadephul, bölgedeki tansiyonun düşürülmesinin önemine dikkati çekti.

Wadephul, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'dan oluşan "E4" ile Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'den oluşan "R4" ülkelerinin katılımıyla yeni bir format başlattıklarını söyledi.

Bu kapsamda bir sonraki toplantının 18 Aralık'ta yapılacağını aktaran Wadephul, İran'la yaşanan çatışmanın müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Wadephul, her türlü askeri tırmanışın yalnızca bölge ekonomisini değil, dünya ekonomisini ve uluslararası düzeni de yeniden sarsacağını ifade ederek Tahran yönetimine hitaben, "Müzakerelerde artık ortak bir görüş ortaya koymaları ve gerçek bir müzakere iradesine sahip olmaları gerektiğini anlamalılar." dedi.

Tahran yönetiminin bölgenin daha fazla tırmanıştan uzak tutulması konusunda büyük sorumluluk taşıdığını belirten Wadephul, çağrılarının karşılık bulmasını umduğunu dile getirdi.

"Avrupa olmadan kalıcı bir karar almak zor"

Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Wadephul, yürütülen her türlü müzakerenin olumlu olduğunu belirtti.

Wadephul, Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmelerin Avrupalıların katılımıyla yapılacağına inandığını ifade ederek, "Avrupalılar olmadan kalıcı bir karar almak zor olacak. Özellikle savaş sonrası süreçler ve güvenlik garantileri konusunda. Amerikalıların ve Çinlilerin de bunu anladığını düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA