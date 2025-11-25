Almanya Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'in Şiddet Eylemleriyle İlgili Sert Açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddet eylemlerinin son haftalarda şok edici boyutlara ulaştığını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi Berlin'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Wadephul İsraillilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere uyguladıkları şiddete dikkati çekerek, "Aşırılıkçı yerleşimcilerin şiddet eylemleri, son haftalarda şok edici boyutlara ulaştı. Çiftçilerin zeytin hasadı yapmasını engelliyorlar, bütün bahçeleri tahrip ediyorlar, arabaları ve evleri ateşe veriyorlar." dedi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlileri köylerinden kovmak için açıkça harekete geçtiklerine işaret eden Wadephul sorumluların hesap vermelerini beklediklerini dile getirdi.

Ülkesi için Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün bir bütün olduğunu aktaran Wadephul, "Bunlar, gelecekteki bir Filistin Devleti'nin temelini oluşturmaktadır. Müzakere yoluyla iki devletli bir çözüm hedefine ulaşmak için çabalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a karşı haklı olarak kendini savunduğunu dile getiren Wadephul, "Bu, ülkenin (İsrail) kendini savunma önlemi olmaya devam ediyor. Öte yandan, Lübnan ordusunun Hizbullah'ı silahsızlandırma görevini giderek daha fazla üstlenmesini savunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak üzere gündeme getirdiği 28 maddelik plana ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Wadephul NATO, Avrupa ve Avrupa Birliğini ilgilendiren konuların ABD, Ukrayna ve Rusya arasında yürütülen müzakerelerin dışında tutulduğunu söyledi.

Wadephul, bu konuların Avrupalılarla birlikte tartışılması gerektiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakere masasında olmamasını eleştiren Wadephul, "Bir gerçek var, Putin, müzakere masasında yok. Putin, sürekli yeni birlikleri yeni çatışmalara gönderiyor ve Rusya'nın tüm genç asker neslini feda ediyor. Bu, dünya için olduğu kadar Rusya için de büyük bir trajedi." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna ile eşit şartlarda müzakere yapmaya hazır olduğunda kendilerinin de her zaman görüşmeye hazır olacaklarını kaydeden Wadephul, "Ancak bunun ön koşulu, Putin'in nihayet müzakere masasına oturmasıdır ve henüz kimse onu orada görmedi." dedi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi de Orta Doğu için adil bir barış istediklerini belirterek, "Bu adil barışı gerçekleştirmek için tek yol Filistin halkının kendi devletine sahip olma hakkını gerçekleştirebilmesidir." dedi.

Safedi, çoğu ülkenin desteklediği iki devletli çözüm temelinde bağımsız bir Filistin Devleti'nin barış hedefine ulaşmanın tek yolu olduğunu vurguladı.

Gazze Şeridi ile Batı Şeria'nın birbirine ait olduğunu söyleyen Safedi, "Bu ikisi arasında bir ayrılık olmasını kabul edemeyiz. ABD ve Avrupa'daki ortaklarımızla birlikte, bu ivmeyi kaybetmemek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Batı Şeria'da her gün İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin Filistinlilere saldırdığına dikkati çeken Safedi, şunları kaydetti:

"Zeytinlikler tahrip ediliyor, evlere ve mülklere saldırılar düzenleniyor. İsrail hükümeti bu yerleşimci şiddetini onaylamadığını söylese de şu ana kadar Batı Şeria'da yerleşimcilerin bu şiddet eylemlerini engelleyecek somut adımlar atıldığını görmedik. Soykırıma varan bu sürekli insan hakları ihlalleri sona ermelidir. Kudüs'teki Müslüman ve Hıristiyan kutsal mekanlarına yönelik ihlaller de sona ermelidir."

İsrail'in Batı Şeria'yı bir şekilde ilhak etmesi durumunda barışın imkansız hale geleceğini belirten Safedi, "Bu yasa dışıdır ve uluslararası hukuka aykırıdır. Tüm dünyayı, bu döngüyü kırmak ve Filistinlilere karşı işlenen suçları cezalandırmak için pratik adımlar atmaya davet ediyoruz." dedi.

Lübnan ile İsrail arasında bir ateşkes anlaşması olduğunu da hatırlatan Safedi, "Tüm tarafların bu ateşkese uymasını öneriyorum. Lübnan egemen bir devlettir ve tüm taraflar bu devletin egemenliğine saygı göstermelidir." diye konuştu.

Safedi, durumu tırmandıracak her türlü eylemden kaçınılması gerektiğine işaret ederek, Lübnan'ın egemenliğine ve ateşkes anlaşmasına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.