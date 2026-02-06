Haberler

Almanya, Pakistan'da camiye düzenlenen saldırıdan derin üzüntü duyuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İslamabad'daki camide meydana gelen intihar bombası saldırısında 31 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından derin üzüntü duyduğunu belirtti. Wadephul, Pakistan'a başsağlığı dileyerek Almanya'nın bu zor zamanda Pakistan'ın yanında olduğunu ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada en az 31 kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Wadephul, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İslamabad'daki bir camide meydana gelen yıkıcı intihar bombası saldırısından derin üzüntü duydum." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Wadephul, "Meslektaşım Muhammed İshak Dar'a taziyelerimi ilettim. Almanya, bu zor zamanda Pakistan'ın yanındadır." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada en az 31 kişi hayatını kaybetmiş, 169'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Dawn gazetesinin haberine göre, başkentin Shehzad Town bölgesinde Şiilere ait olduğu belirtilen İmam Bargah Camisi'nde cuma namazı sırasında patlama olmuştu.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe

Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun
Manisa sağanak sonrası kabusu yaşadı! Caddeler sular altında kaldı, öğrenciler tahliye edildi

Sağanak sonrası kabusu yaşadılar! Öğrenciler tahliye edildi
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Ünlü rapçi İslam'ı seçti, sıra isminde! Takipçileri o ismi önerdi
İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'un orta yerinde banka soygunu! Çaldığı para 'değer miydi' dedirtti

İstanbul'un orta yerinde banka soygunu! Çaldığı 'değer miydi' dedirtti
İspanya'da Musk–Sanchez gerilimi büyüyor: Başbakan Yardımcısı da verdi veriştirdi

İspanya'dan Musk'a yaylım ateşi! Verdi veriştirdi, X'e veda etti