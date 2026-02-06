Almanya, Pakistan'da camiye düzenlenen saldırıdan derin üzüntü duyuyor
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İslamabad'daki camide meydana gelen intihar bombası saldırısında 31 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından derin üzüntü duyduğunu belirtti. Wadephul, Pakistan'a başsağlığı dileyerek Almanya'nın bu zor zamanda Pakistan'ın yanında olduğunu ifade etti.
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada en az 31 kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.
Wadephul, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İslamabad'daki bir camide meydana gelen yıkıcı intihar bombası saldırısından derin üzüntü duydum." değerlendirmesinde bulundu.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Wadephul, "Meslektaşım Muhammed İshak Dar'a taziyelerimi ilettim. Almanya, bu zor zamanda Pakistan'ın yanındadır." ifadelerini kullandı.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada en az 31 kişi hayatını kaybetmiş, 169'dan fazla kişi yaralanmıştı.
Dawn gazetesinin haberine göre, başkentin Shehzad Town bölgesinde Şiilere ait olduğu belirtilen İmam Bargah Camisi'nde cuma namazı sırasında patlama olmuştu.