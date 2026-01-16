Almanya: Avrupalılar olarak güvenliğimiz için sorumluluk almaya hazır olmalıyız

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Avrupalıların kendi güvenliği için sorumluluk almaya hazır olması gerektiğini söyledi.

Wadephul, başkent Berlin'de, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile yaptığı görüşmenin ardından mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

Transatlantik ittifak içinde Avrupa, Kuzey Atlantik ve Arktik'te Rusya'dan kaynaklanan tehdidin ciddiye alınmasının önemli olduğunu ifade eden Wadephul, "Bu nedenle diyalogda olmamız iyi, özellikle Danimarka ve Grönland'ın ABD ile." şeklinde konuştu.

Wadephul, Avrupa'nın güvenliği konusunda var olan boşlukların hızla kapatılması gerektiğini vurgulayarak, "Avrupalılar olarak, güvenliğimiz için sorumluluk almaya hazır olmalıyız." dedi.

Buna herkesin katkı sağlaması gerektiğini belirten Wadephul, "Almanya liderlik rolü üstlenmeye hazır. Bu, NATO'nun doğu kanadında güçlendirilmiş Avrupa Birliği (AB) savunma kapsamı için ve yeni bir güvenlik boyutuyla karşı karşıya olduğumuz Arktik için de geçerlidir." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin "ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası hukuku ihlal etmesinin engellenmesi için nasıl katkılar sunulabileceğine" ilişkin sorusunu Wadephul, "Böyle bir uluslararası hukuk ihlali olabileceğine dair hala bir emare görmüyorum. Bir tarafta ABD, diğer tarafta Danimarka Krallığı ile Grönland arasında geleceğe dair ortak bir diyalog kurulacağını memnuniyetle not ettim." diye yanıtladı.

Wadephul, söz konusu bölgede yeni güvenlik risklerinin varlığının ise tartışılamayacağını kaydetti.

"Grönland'a gönderilen keşif misyonundan ne beklendiğine" ilişkin soru üzerine Wadephul, bunun, Arktik bölgesinin güvenliği için sorumluluk üstlenmeye hazır oldukları ve bunu fiilen yapabilecek durumda bulunduklarını göstermekle ilgili olduğunu söyledi.

Gazze'ye ilişkin gelişmeler

Wadephul, görüşmede Gazze konusunda 20 maddelik planı da ele aldıklarını aktararak, bu planın uygulanması gerektiğini ve bunun "Gazze'nin yönetimi için bir Ulusal Filistin Komitesinin temel taşı olabileceğini" belirtti.

Johann Wadephul, " Almanya'nın Barış Konseyinde yer almasını bekleyip beklemediğine" ilişkin soru üzerine ise Barış Konseyinin önemli bir kurum olacağını ve Almanya'nın bu konuda sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu dile getirerek, "Çok yakında somut görüşmelerin yapılmasını bekliyoruz ve belki bir daveti de." diye konuştu.

Öte yandan, Almanya Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, ABD'nin, 20 maddelik planın ikinci aşamasına geçilmesini ve Filistin yönetiminin desteğiyle Gazze'nin yönetimi için Filistin Ulusal Komitesinin kurulmasını duyurmasından memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu yapıların, insani durumun iyileştirilmesi ve Gazze'nin yeniden inşası için umut vadeden bir temel oluşturduğu vurgulanarak, ihtilafın kalıcı bir siyasi çözüme ulaşması yönündeki çabaların desteklenmeye devam edileceği bildirildi.