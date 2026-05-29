Haberler

Almanya'dan Romanya'da bir apartmana Rus İHA'sının düşmesine tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Romanya'da bir apartmana isabet eden Rus yapımı insansız hava aracı nedeniyle dayanışma mesajı verdi ve NATO savunmasının güçlendirileceğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Romanya'da bir apartmana Rus yapımı insansız hava aracının (İHA) isabet ettiğine işaret ederek Romanya'nın yanında olduklarını ifade etti.

Wadephul, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Romanya'nın Galati bölgesindeki konuta Rusya'ya ait İHA'nın isabet etmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Rusya'nın pervasız davranışlarda bulunduğunu savunan ve bunun ortak güvenliği tehdit etmeye devam ettiğini belirten Wadephul, "Buna cevabımız birlik ve beraberliktir. Romanya'nın yanındayız. Dün gece İHA'nın çarpması sonucu yaralananlara yürekten geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı ayrıca NATO bünyesinde Avrupa savunmasını güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak

CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu fenomen türküyle karşılayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

O gün neler yaşandı? Survivor adasında Sercan'la yakalanan Beyza'dan videolu mesaj

Ağaç altında Sercan ile basılan Beyza'dan videolu mesaj
İstanbul'da fetih coşkusu! Mehteran gösterisine yoğun ilgi

İstanbul'da fetih coşkusu! Mehteran gösterisine yoğun ilgi
Bunu kimse beklemiyordu! Sergen Yalçın'ın koltuğuna dalga geçtiği isim oturuyor

Yorumcuyken dalga geçtiği isim koltuğuna oturuyor
Geçen yıl içler acısı haldeydi, şimdiki hali inanılmaz

Geçen yıl içler acısı haldeydi, şimdiki hali inanılmaz
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e Osimhen ayarında golcü

Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor!

Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı

Altında rota değişti
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı

Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun'a büyük şok: Soruşturma başlatıldı