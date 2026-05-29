Almanya'dan Romanya'da bir apartmana Rus İHA'sının düşmesine tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Romanya'da bir apartmana Rus yapımı insansız hava aracının (İHA) isabet ettiğine işaret ederek Romanya'nın yanında olduklarını ifade etti.

Wadephul, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Romanya'nın Galati bölgesindeki konuta Rusya'ya ait İHA'nın isabet etmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Rusya'nın pervasız davranışlarda bulunduğunu savunan ve bunun ortak güvenliği tehdit etmeye devam ettiğini belirten Wadephul, "Buna cevabımız birlik ve beraberliktir. Romanya'nın yanındayız. Dün gece İHA'nın çarpması sonucu yaralananlara yürekten geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı ayrıca NATO bünyesinde Avrupa savunmasını güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.