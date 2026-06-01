Almanya: İsrail'in Lübnan'ın Güneyindeki İlerleyişinden Büyük Endişe Duyuyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki ilerleyişinden duyduğu endişeyi dile getirerek taraflara derhal ateşkes çağrısı yaptı. Gerilimin artmasının sivilleri mağdur edeceğini ve bölgeyi yaşanamaz hale getireceğini belirtti.

BERLİN, 1 Haziran (Xinhua) -- Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde ilerleyişini sürdürmesinden "büyük endişe" duyduklarını belirterek, taraflara çatışmaları derhal sona erdirme ve ateşkese riayet etme çağrısı yaptı.

Pazar günü yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine yönelik devam eden saldırılarına tepki olarak İsrail'in de karşı askeri operasyon düzenlediğine dikkat çeken Wadephul, gerilimin artmasının, durumu daha da kötüleştireceğini ve Lübnan içinde yeni kitlesel yerinden edilmelere yol açacağını belirtti.

Wadephul, askeri gerilimin bedelini sivillerin ödemesi ve Lübnan'ın bazı bölgelerinin kalıcı olarak yaşanamaz hale gelmesi halinde bunun uzun vadede İsrail'in çevresini daha güvenli hale getirmeyeceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
