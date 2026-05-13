Almanya'da eğitim alan Türk öğrenciler Berlin'de bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanlığı Berlin Eğitim Müşavirliği ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Almanya'da "Öğrenci Buluşması Etkinliği" düzenlendi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Almanya'nın farklı kentlerinde eğitim gören yaklaşık 500 öğrenci katıldı.

Bu yıl sekizincisi düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, yurt dışında eğitim alan her öğrencinin hedefinin son derece kıymetli olduğunu belirterek, "Memleketten, ailenizden ve alışılmış çevrenizden uzakta, yarınlarınız ve ortak yarınlarımız için çabalıyor, emek harcıyorsunuz. Bu buluşmaların, bu yolculuğunuzda sizlere bir tutam memleket kokusu sunarak hasretinizi dindirmek, devletimizin her zaman yanınızda olduğunun altını çizmek açısından kıymetli olduğuna inanıyorum." dedi.

Turan, Almanya'da sürdürülen eğitim hayatının sadece bireysel kariyer hedefleri açısından değil, Türkiye'nin geleceği bakımından da büyük değer taşıdığını vurguladı.

Yurt dışında edinilen akademik birikim, kazanılan perspektif ve deneyimlerin ilerleyen yıllarda hem Türkiye'ye hem de uluslararası topluma sunacağı katkıların temelini oluşturacağına işaret eden Turan, "Türkiye'yi doğru şekilde anlatmanız, kültürümüzü tanıtmanız ve ülkemize dair ön yargılar karşısında hakikati savunmanız büyük önem taşımaktadır. Bu misyonunuz da her zaman aklınızda ve yüreğinizde olsun." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesi açısından da büyük önem taşıyorsunuz"

Milli Eğitim Bakanlığı Berlin Eğitim Müşaviri Metin Aksoy da yurt dışında eğitim gören Türk öğrencilerin, Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesi açısından da büyük önem taşıdığını söyledi.

Aksoy, öğrencilerin sahip oldukları bilgi, tecrübe ve vizyonun Türkiye'nin bilimsel, teknolojik ve kültürel alanlardaki ilerlemesine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Türk milletinin dünyaya söyleyecek sözü olduğunu daha güçlü şekilde ortaya koyacak en kıymetli sermayemiz sizlersiniz." dedi.

Konuşmasında Türkiye Yüzyılı vizyonuna da değinen Aksoy, yeni eğitim anlayışının, bilgi, bilim ve değerleri bir araya getiren, akademik donanımı yüksek, milli kimliğine bağlı ve evrensel değerlere açık bireyler yetiştirmeyi amaçladığını kaydetti.

"Köklerine bağlı, dünyaya açık gençler geleceğin en güçlü köprülerini kuracak"

YTB Başkan Yardımcısı Ahmet Alemdar, yurt dışında eğitim gören Türk öğrencilerin Türkiye'nin dünyaya açılan en güçlü insan kaynağını temsil ettiğini belirterek, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarıyla değil, iki toplum arasında kurdukları beşeri bağlarla da önemli bir misyon üstlendiklerini söyledi.

Türk öğrencilerin aynı zamanda Türkiye ile Almanya arasında kurulan beşeri bağların en önemli temsilcileri olduğuna dikkat çeken Alemdar, öğrencilerin akademik ve sosyal hayatlarında yaptıkları çalışmaların kültürel diplomasinin önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

Dünyanın hızlı bir değişim sürecinden geçtiğini vurgulayan Alemdar, yapay zekadan dijital dönüşüme, bilimden kültür sanata kadar birçok alanda yeni bir dönemin yaşandığını ifade etti.

Bu çağda ülkelerin en büyük gücünün yetişmiş insan kaynağı olduğunu belirten Alemdar, öğrencilerin elde ettiği başarıların yalnızca bireysel değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırımlar olduğunu aktardı.

Alemdar, gençlerin sadece akademik açıdan değil özgüvenli, çok yönlü, dünyayı okuyabilen ve aile bağlarını koruyan bireyler olarak yetişmelerini önemsediklerini belirterek, "Köklerine bağlı ama dünyaya açık gençlerin geleceğin en güçlü köprülerini kuracağına inanıyoruz." dedi.

Etkinlik, Türk mutfağının birbirinden farklı lezzetlerinden sunulan yemek ile sona erdi.