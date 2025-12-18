Haberler

Almanya'da Aşağı Saksonya Sağlık Bakanı Philippi, hastanelerin altına sığınak yapılmasını önerdi

Aşağı Saksonya Eyaleti Sağlık Bakanı Andreas Philippi, olası hava saldırılarına karşı yeni hastanelerin bodrum katlarına sığınaklar yapılmasını önerdi. Philippi, hastanelerin korunması ve acil durum senaryolarının planlanması gerektiğine dikkat çekti.

Almanya'da Aşağı Saksonya Eyaleti Sağlık Bakanı Andreas Philippi, olası savaş durumunda hava saldırılarına karşı yeni yapılacak hastanelerin altına sığınaklar yapılmasını önerdi.

2026'da Almanya Sağlık Bakanları Konferansı'nda dönem başkanlığını üstlenecek olan Philippi, Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan gelen görüntülere işaret ederek, "Hastanelerimizi hava saldırıları ve insansız hava araçlarından nasıl koruyabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hastanelerin saldırıya uğramayacağına dair Cenevre Sözleşmesi'ni hiçe saydığını savunan Philippi, Almanya'da hastaneleri uçaksavarla donatamayacaklarını belirtti.

Philippi, "Ancak, yeni hastane binalarının bodrum katlarında, ilk etapta garaj olarak kullanılabilecek, ancak kriz durumunda büyük tedarik merkezlerine veya yoğun bakım ünitelerine dönüştürülebilecek sığınak benzeri mekanların hazırlanması düşünülmelidir." ifadesini kullandı.

Halihazırda hastanelerin buna uygun bodrum katları veya sığınaklara sahip olup olmadığını ve bunların sayısının ne kadar olduğunu araştırdıklarını aktaran Philippi, olası savaş döneminde hem NATO'nun doğu kanadından hem de Almanya içinden yaralıların tedavi edilmesine ilişkin planların da hazırlanması gerektiğini dile getirdi.

Philippi, NATO'yu haziranda yapılacak Almanya Sağlık Bakanları toplantısına davet ettiğini söyleyerek, askeri kriz durumunda neler yaşanabileceği konusunda Alman ordusu ve NATO ile yakın temas halinde olmaya önem verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
