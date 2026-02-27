Haberler

Almanya'da tatbikata katılan Mehmetçiklere duygulu karşılama

Almanya'da tatbikata katılan Mehmetçiklere duygulu karşılama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'da icra edilen Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nı başarıyla tamamlayan Türk askerleri, Tekirdağ Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda aileleri ve silah arkadaşları tarafından törenle karşılandı. Korgeneral Rasim Yaldız, askerlerin gösterdiği performansı ve ailelerin desteklerini vurguladı.

ALMANYA'da icra edilen Steadfast Dart 2026 Tabikatı'na katılan Mehmetçikler, yurda dönüşlerinde Tekirdağ Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda törenle karşılandı. Karşılamaya katılan aileler duygu dolu anlar yaşadı.

Almanya'da 3 hafta süren Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'na 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan NATO Müttefik Mukabele Kuvveti bünyesine görevlendirilen birlikler, tatbikatı başarıyla tamamlayarak yurda döndü. Mehmetçikler, Tekirdağ Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda silah arkadaşları ve aileleri tarafından törenle karşılandı.

Törende konuşan 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, "Bugün burada, NATO'nun 2026 yılı içerisindeki en önemli ve en kapsamlı faaliyetlerinden biri olan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nı başarıyla tamamlayarak vatanımıza dönen siz değerli silah arkadaşlarımızı karşılamaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Görevinizi; aylar süren titiz planlama ve hazırlık faaliyetlerinin, yoğun ve disiplinli eğitim sürecinin doğal bir sonucu olarak başarıyla tamamladınız. Bu süreç boyunca ortaya koyduğunuz yüksek görev bilinci, fedakarlık ve azim, elde edilen sonucun en belirleyici unsuru olmuştur. Sizler, zorlu şartlar altında, yüksek tempoda ve büyük sorumluluk bilinciyle görev yaparak Türk askerinin her zaman göreve hazır olduğunu bir kez daha kanıtladınız. Ortaya koyduğunuz profesyonellik, dayanışma ve yüksek motivasyon; yalnızca birlik ruhunun değil, aynı zamanda güçlü bir liderlik ve kurumsal kültürün de en somut göstergesi olmuştur. Bu faaliyet, yalnızca bir tatbikat değil; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ulaştığı eğitim seviyesini, modern harekat anlayışını ve muharebe etkinliğini tüm dünyaya gösterdiği önemli bir fırsat olmuştur. Çok uluslu ortamda görev yapma kabiliyetiniz ve farklı unsurlarla uyum içinde çalışma beceriniz müttefiklerimiz tarafından da takdir edilmiştir. Gösterdiğiniz performans, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücünü ve sahip olduğu üstün yetenekleri açıkça göstermiştir. Ayrıca tatbikatta kullanılan yerli ve milli silah sistemlerimiz, araç ve teçhizatımız da etkinliğini kanıtlamış; Türk Savunma Sanayisinin ulaştığı seviyeyi bir kez daha ortaya koymuştur. Bu tecrübeler, gelecekteki görevlerimize daha güçlü hazırlanmamıza önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

Ailelere seslenen Korgeneral Yaldız, "Sizler, bu başarının görünmeyen kahramanlarısınız. Evlatlarınız, eşleriniz ve sevdikleriniz görevde iken taşıdığınız sorumluluk ve gösterdiğiniz güçlü duruş silah arkadaşlarımızın en büyük moral ve motivasyon kaynağı olmuştur. Bu vesileyle her birinize şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli silah arkadaşlarım; görevinizi başarıyla tamamlayarak aramıza döndünüz. Sizlerle gurur duyuyor, bundan sonraki görevlerinizde de aynı azim ve kararlılıkla ülkemize ve milletimize hizmet edeceğinize inanıyorum. Tekrar hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

Karşılama sırasında aileler duygu dolu anlar yaşadı. Eşini karşılayan Ayşen Karaküçüktan, duygulandığını belirterek, "Gerçekten giderken ayrı bir üzüntü hüzün oluyor tabii ki ama aynı zamanda gururluyum. Çok mutluyum, eşimin mesleğiyle de gurur duyuyorum, kendisiyle de gurur duyuyorum" diyerek yaşadığı hisleri anlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş dahil 34 kişi hakkında iddianame
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir

Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin

ABD'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi bugün terk edin
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş dahil 34 kişi hakkında iddianame
Evinde fenalaşan belediye başkanı kalbine yenildi

Evinde fenalaşan belediye başkanı kalbine yenik düştü
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler