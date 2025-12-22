Haberler

Almanya'da, Esed döneminde "insanlığa karşı işlediği suçlar" nedeniyle Fahad A. hakkında dava açıldı

Güncelleme:
Almanya'da, Beşşar Esed rejimi döneminde insanlığa karşı suçlar işlemekle suçlanan Suriyeli Fahad A. hakkında dava açıldı. 2011-2012 yılları arasında Suriye'deki bir hapishanede gardiyanlık yapan Fahad A.'nın, mahkumlara ağır fiziksel şiddet uyguladığı iddia ediliyor.

Almanya'da, devrik Beşşar Esed rejimi döneminde "insanlığa karşı suçlar işlediği" gerekçesiyle tutuklu yargılanan Suriyeli Fahad A. hakkında dava açıldı.

Federal Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye vatandaşı Fahad A. hakkında 10 Aralık 2025'te Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesinde dava açıldığı aktarılarak sanığın "insanlığa karşı suçlar işlemekle" suçlandığı ifade edildi.

Fahad A'nın 2011 Nisan sonundan 2012 Nisan ortasına kadar Şam'da Suriye istihbaratının işlettiği bir hapishanenin El Hatip biriminde gardiyan olarak çalıştığı ifade edilen açıklamada, sanığın burada tutukluların elektrik şokuna maruz bırakılması veya kablolarla dövülmesi gibi ağır fiziksel şiddete maruz kaldığı 100'ün üzerinde sorgulamaya katıldığı kaydedildi.

Açıklamada sanığın, üstlerinin talimatıyla geceleri mahkumları tavana asarak, üzerlerine soğuk su dökerek veya rahatsız edici pozisyonlarda kalmaya zorlayarak taciz ettiği belirtilerek bu tür kötü muameleler ve korkunç hapishane koşulları sonucu en az 70 mahkumun hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Fahad A. 27 Mayıs 2025'te Beşşar Esed rejimi döneminde "insanlığa karşı suç işlemekten" gözaltına alınmış, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
