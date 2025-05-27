Esed rejiminin işkencecisi Fahad A, Almanya'da gözaltına alındı

Esed rejiminin işkencecisi Fahad A, Almanya'da gözaltına alındı
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Suriye'de devrilen Beşar Esad rejiminin kanlı istihbarat aygıtında görev yapan Fahad A., Almanya'da yakalandı. Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Fahad A.'nın en az 100 işkence vakasına karıştığı ve en az 70 mahkumun ölümünden sorumlu tutulduğu belirtildi.

Almanya'da güvenlik güçleri, Suriye'de devrilen Beşar Esad rejiminin kanlı istihbarat aygıtında görev yapan Fahad A.'yı gözaltına aldı.

FİZİKSEL ŞİDDET VE İŞKENCE UYGULADI

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Fahad A'nın Şam'da gizli işkence merkezi olarak bilinen El Hatip Hapishanesi'nde görevli olduğu, hakkında cinayet, işkence ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlamalarının bulunduğu belirtildi. Açıklamada, Fahad A'nın, en az 100 sorguda mahkumların ciddi şekilde fiziksel şiddet ve işkenceye maruz kalmasına katkıda bulunduğu ifade edildi.

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70 MAHKUMUN ÖLÜMÜNDE ROL OYNADI

Bu tür kötü muamelelerin ve feci hapishane koşullarının bir sonucu olarak en az 70 mahkumun hayatını kaybettiğine vurgu yapılan açıklamada, şöyle denildi: "O dönemde Suriye rejimi Devlet Başkanı Beşşar Esad, hükümet karşıtı faaliyetleri acımasızca bastırmaya başlamış, muhalefeti ülke çapında şiddetle sindirmiştir. Suriye istihbarat servisleri bu süreçte kilit bir rol oynamıştır. Bu kapsamda, gerçek ya da iddia edilen muhalefet üyeleri herhangi bir yasal dayanak olmaksızın tutuklanmış, gözaltına alınmış, hapsedilmiş, işkence görmüş ve hatta öldürülmüştür."

KOBLENZ KARARINI HATIRLATTI

Öte yandan, Fahad A. davası, Almanya'nın daha önce benzer bir suçtan hüküm giydirdiği Enver Raslan davasını da akıllara getirdi. Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi, 2022 yılında El Hatip Hapishanesi'nin üst düzey yetkililerinden Enver Raslan'ı insanlığa karşı suçtan ömür boyu hapse mahkum etmişti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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