Almanya'da SPD Lideri, İsrail'e Silah Tedarikinin Durdurulmasını Talep Etti

Almanya'da SPD Lideri, İsrail'e Silah Tedarikinin Durdurulmasını Talep Etti
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Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin eski Eş Genel Başkanı Norbert Walter-Borjans, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı çıkarak ülkenin silah tedarikini durdurmasını istedi. Walter-Borjans, Alman halkının büyük çoğunluğunun bu eylemleri onaylamadığını vurguladı.

Almanya'da hükümetin küçük ortağı Sosyal Demokrat Partinin (SPD) eski Eş Genel Başkanı Norbert Walter-Borjans, İsrail'e silah tedarikinin durdurulmasını talep etti.

Walter-Borjans, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, Alman halkının yüzde 80'inin İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemlerini haklı bulmadığına işaret etti.

Ancak ülkede neredeyse hiçbir resmi yetkilinin açıkça tutum sergilemeye ve İsrail'e doğrudan maddi desteği durdurmaya cesaret edemediğini belirten Walter-Borjans, İsrail'in Gazze'de daha önce görülmemiş bir şekilde aşırı patlayıcı güce sahip silahlar kullandığını kaydetti.

Walter-Borjans, "(İsrail'deki) Aşırı sağcı hükümet on binlerce sivilin acı çekmesini ve ölmesini göze alıyor, dahası (hükümetin) bazı temsilcileri bunu eylemlerinin amacı olarak ilan ediyor." dedi.

72 yaşındaki siyasetçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin "halkı aç bırakmayı ve sistematik şekilde yerlerinden etmeyi" amaçlayan "açık bir strateji" izlediğini ifade ederek bu nedenle uluslararası hukukun bariz bir şekilde ihlal edilmesini meşru müdafaa olarak görülmesini, "iki yüzlülüğün ötesinde" şeklinde değerlendirdi.

Walter-Borjans Fransa, İngiltere ve Kanada gibi ülkeler ile İsrail halkının büyük çoğunluğunun "bu utancı açık bir şekilde dile getirdiğini", Alman dış politikasında ise kabul edilemez bir şekilde net duruş sergilenmediğini vurguladı.

Bunun artık Almanya'nın İsrail'in var olma hakkını garanti altına alma konusundaki tarihi sorumluluğunu ifade eden "devlet meselesiyle" (Staatsraeson) ilgisi bulunmadığını ifade eden Walter-Borjans, aksine İsrail'in bu hatalı yoldan döndürülmesi gerektiğini anlattı.

Walter-Borjans, İsrail tarafından uluslararası hukuka aykırı amaçlar için kullanılan silah tedarikinin durdurulmasını istedi.

SPD'nin Gençlik Teşkilatı "Jusos" Genel Başkanı Philipp Türmer de İsrail'in Gazze'deki eylemlerini eleştirerek Gazze'de devam eden insani felaketin çözümü konusunda Almanya'nın silah tedarikini durdurarak İsrail'e baskı yapmasını talep etti.

"Gazze'deki acı sona ermeli." diyen Türmer, uluslararası toplumun Netanyahu ve İsrail hükümeti üzerinde etkili olması ve uluslararası hukukun daha fazla ihlal edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Alman kamu yayıncısı ZDF'nin 23 Mayıs'ta yayımladığı "Politbarometer" anketine katılanların yüzde 80'i İsrail'in Gazze'ye saldırılarını haklı bulmadığını ifade etmişti.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
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