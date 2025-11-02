Almanya'da Şiir Yarışmasında Türk Kökenden Ayşe İrem Birinci Oldu

Almanya'da Şair Kapışması ya da Şamar Şiiri (Poetry Slam) alanında yapılan yarışmada Türk kökenli Ayşe İrem birinci oldu.

Chemnitz kentinde düzenlenen yarışmaya katılan 80 kişi arasında 26 yaşındaki Ayşe İrem gündelik ırkçılık ve kimlik üzerine yazdığı şiirle birinciliği kazandı.

Yaklaşık 1800 konuk, Bilefeld kentinde yaşayan Türk kökenli İrem'i ayakta alkışladı.

Yarışmada Bavyera eyaletinden Julius Althoetmar ikinci ve Avusturya'dan Lia Hartl üçüncü oldu.

Poetry Slam nedir

1986'da ilk kez ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen Poetry Slam, amatör şairlerin küçük kafelerde sergiledikleri bir tür sahne yarışması olarak biliniyor.

ABD'de hızla popüler olan bu yarışma 90'lı yılların ortasında Almanya'da da yaygınlaşmaya başladı.

Yarışmayı kimin kazanacağına seyircilerden oluşan jüri karar veriyor.